Вкусные рулетики из кабачков с сыром: простой и быстрый рецепт
Популярный летний овощ кабачок очень полезен и необходим для работы сердца, мозга, мышц и печени.
Предлагаем Вам быстрый рецепт приготовления вкусного блюда из кабачков.
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Рулетики из кабачков с сыром
Ингредиенты:
цуккини – 1-2 шт,
некислый творог – 200-250 г,
зелень петрушки, укропа – 1 столовая ложка,
чеснок – 2 зубчика,
сметана – 1 столовая ложка,
оливковое или растительное масло для жарки,
соль, свежемолотый перец по вкусу.
Как приготовить рулетики из кабачков с сыром:
Цукини вымойте, обсушите и нарежьте вдоль тонкими длинными пластами, при помощи острого ножа.
Нарезанные цуккини разложите на тарелке, немного посолите и оставьте на 15 минут. Слейте с цуккини образовавшуюся жидкость и обсушите бумажными полотенцами.
Разогрейте сковороду-гриль (или обычную сковороду), смажьте цуккини оливковым маслом, при помощи кисточки и обжарьте с двух сторон до мягкости.
Обжаренные цуккини выложите на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки жира.
Приготовьте начинку. Чеснок очистите и мелко порежьте. Зелень вымойте, обсушите и порежьте. Творог или сливочный сыр выложите в миску и разомните вилкой.
Добавьте сметану, зелень с чесноком и перемешайте. Начинку посолите, поперчите по вкусу и снова перемешайте.
На краешек обжаренного ломтика цуккини выложите чайную ложку начинки. Сверните рулетиком, чтобы начинка оказалась внутри.
По желанию, в начинку можно добавлять и другие продукты на Ваш вкус.