Вкусные рулетики из кабачков с сыром: простой и быстрый рецепт

Популярный летний овощ кабачок очень полезен и необходим для работы сердца, мозга, мышц и печени.

Предлагаем Вам быстрый рецепт приготовления вкусного блюда из кабачков.

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Рулетики из кабачков с сыром

Ингредиенты:

цуккини – 1-2 шт,

некислый творог – 200-250 г,

зелень петрушки, укропа – 1 столовая ложка,

чеснок – 2 зубчика,

сметана – 1 столовая ложка,

оливковое или растительное масло для жарки,

соль, свежемолотый перец по вкусу.

Как приготовить рулетики из кабачков с сыром:

Цукини вымойте, обсушите и нарежьте вдоль тонкими длинными пластами, при помощи острого ножа.

Нарезанные цуккини разложите на тарелке, немного посолите и оставьте на 15 минут. Слейте с цуккини образовавшуюся жидкость и обсушите бумажными полотенцами.

Разогрейте сковороду-гриль (или обычную сковороду), смажьте цуккини оливковым маслом, при помощи кисточки и обжарьте с двух сторон до мягкости.

Обжаренные цуккини выложите на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки жира.

Приготовьте начинку. Чеснок очистите и мелко порежьте. Зелень вымойте, обсушите и порежьте. Творог или сливочный сыр выложите в миску и разомните вилкой.

Добавьте сметану, зелень с чесноком и перемешайте. Начинку посолите, поперчите по вкусу и снова перемешайте.

На краешек обжаренного ломтика цуккини выложите чайную ложку начинки. Сверните рулетиком, чтобы начинка оказалась внутри.

По желанию, в начинку можно добавлять и другие продукты на Ваш вкус.