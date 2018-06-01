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Вкусный рататуй за 15 минут: простой рецепт блюда на сковороде

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"Ленивый" рататуй на сковороде

Летом часто хочется попробовать какое-то новое блюдо, которое не будет типичным и привычным. К такой категории относится французский рататуй, который имеет легкий овощной вкус.

Хоть название блюда ассоциируется с непосильным рецептом, на самом деле приготовление его достаточно простое. Рататуй можно как запекать в духовке, так и зажарить на сковороде.

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Как приготовить рататуй на сковороде


Рататуй за 15 минут: рецепт

Ингредиенты: 2 ст.л. оливкового масла, красный и желтый болгарский перец, 2 зубчика чеснока, баклажан, 2 цуккини, 1 ст.л. красного винного уксуса, 6 маленьких помидоров, 1/4 стакана воды, специи.

Нагрейте оливковое масло в глубокой сковороде. На среднем огне протушите нарезанный болгарский перец, к которому добавьте измельченный чеснок (мелко нарезанный). Помешивая, готовьте овощи в течение 3 – 5 минут.

Баклажан и цукини нарежьте кубиками, посолите и оставьте в миске на несколько минут. Овощи пустят сок, который следует слить, а смесь – промыть водой. После этого баклажан и цукини добавьте к болгарскому перцу. Жарьте все в течение 3 – 5 минут.

К овощам добавьте красный винный уксус и измельченные помидоры, предварительно очищенные от кожуры. Через минуту на сковородку влейте 1/4 стакана воды, добавьте соль и перец по вкусу. Кулинары советуют к "ленивому" рататую добавить нарезанные листья базилика. Блюдо доведите до кипения, накройте сковородку крышкой и оставьте на малом огне на 5 минут. За это время овощи должны стать мягкими, а соус – густым.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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