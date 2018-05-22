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Вкусный рецепт овощного салата с жареными грибами

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Овощной салат с жареными грибами
Овощной салат с жареными грибами / Фото из открытых источников

Салат из болгарского перца с огурцами и жареными шампиньонами – отличное дополнение к летнему пикнику.

Для приготовления такого салата лучше всего подойдут мелкие белые или коричневые шампиньоны. Вместо петрушки можно также использовать укроп.

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Овощной салат с грибами

Ингредиенты:

3 болгарских перца

3 огурца

150-200 грамм шампиньонов

1 зубок чеснока

растительное масло

1 чайная ложка лимонного сока

соль и перец по вкусу

сухие итальянские травы

несколько веточек петрушки.

Рецепт приготовления салата из овощей и жареных шампиньонов:

1. Вымойте шампиньоны и нарежьте дольками на четыре части. Разогрейте сковороду и обжарьте грибы до золотистого цвета, добавив травы по вкусу соль и перец, затем дайте им остыть.

2. Нарежьте соломкой болгарский перец, а затем нарежьте ломтиками огурцы. Петрушку разделите на листья.

3. Добавьте овощи и петрушку в емкость, затем добавьте грибы и раздавленный чеснок, заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: Edinstvennaya.ua
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