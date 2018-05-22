Вкусный рецепт овощного салата с жареными грибами
Салат из болгарского перца с огурцами и жареными шампиньонами – отличное дополнение к летнему пикнику.
Для приготовления такого салата лучше всего подойдут мелкие белые или коричневые шампиньоны. Вместо петрушки можно также использовать укроп.
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Овощной салат с грибами
Ингредиенты:
3 болгарских перца
3 огурца
150-200 грамм шампиньонов
1 зубок чеснока
растительное масло
1 чайная ложка лимонного сока
соль и перец по вкусу
сухие итальянские травы
несколько веточек петрушки.
Рецепт приготовления салата из овощей и жареных шампиньонов:
1. Вымойте шампиньоны и нарежьте дольками на четыре части. Разогрейте сковороду и обжарьте грибы до золотистого цвета, добавив травы по вкусу соль и перец, затем дайте им остыть.
2. Нарежьте соломкой болгарский перец, а затем нарежьте ломтиками огурцы. Петрушку разделите на листья.
3. Добавьте овощи и петрушку в емкость, затем добавьте грибы и раздавленный чеснок, заправьте оливковым маслом и лимонным соком.