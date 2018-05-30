18:48
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Вкусный рецепт салата из цветной капусты и орехов

78 Читати новину українською
Салат из цветной капусты и орехов
Салат из цветной капусты и орехов / Фото из открытых источников

Оригинальный и вкусный салат с обжаренной цветной капусты с орехами и клюквой – отличная идея для легкого ужина.

Предлагаем простой в приготовлении, но оригинальный рецепт салата, который можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.

Читайте также: Вкусный рецепт салата из огурцов и кедровых орешков

Салат из цветной капусты и орехов

Ингредиенты:

500 грамм цветной капусты

небольшая синяя луковица

60 грамм вяленой клюквы

40 грамм грецких орехов

1 чайная ложка лимонного сока

соль и перец по вкусу

сухие прованские травы

оливковое масло.

Рецепт приготовления салата из цветной капусты и орехов:

1. Цветную капусту разберите на соцветия и варите в течение 5 минут. Затем выложите на дуршлаг и обжарьте на сковороде с оливковым маслом.

3. Посолите и поперчите по вкусу. После этого выложите в тарелку и оставьте остыть.

3. Добавьте к капусте нарезанный кубиками лук, вяленую клюкву, измельченные орехи и травы.

4. Заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Готовый салат сбрызните лимонным соком.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: Edinstvennaya.ua
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
сегодня, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
782
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук