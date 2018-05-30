Вкусный рецепт салата из цветной капусты и орехов

Оригинальный и вкусный салат с обжаренной цветной капусты с орехами и клюквой – отличная идея для легкого ужина.

Предлагаем простой в приготовлении, но оригинальный рецепт салата, который можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.

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Салат из цветной капусты и орехов

Ингредиенты:

500 грамм цветной капусты

небольшая синяя луковица

60 грамм вяленой клюквы

40 грамм грецких орехов

1 чайная ложка лимонного сока

соль и перец по вкусу

сухие прованские травы

оливковое масло.

Рецепт приготовления салата из цветной капусты и орехов:

1. Цветную капусту разберите на соцветия и варите в течение 5 минут. Затем выложите на дуршлаг и обжарьте на сковороде с оливковым маслом.

3. Посолите и поперчите по вкусу. После этого выложите в тарелку и оставьте остыть.

3. Добавьте к капусте нарезанный кубиками лук, вяленую клюкву, измельченные орехи и травы.

4. Заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Готовый салат сбрызните лимонным соком.