Вкусный рецепт салата из цветной капусты и орехов
Оригинальный и вкусный салат с обжаренной цветной капусты с орехами и клюквой – отличная идея для легкого ужина.
Предлагаем простой в приготовлении, но оригинальный рецепт салата, который можно подавать как в теплом, так и в холодном виде.
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Салат из цветной капусты и орехов
Ингредиенты:
500 грамм цветной капусты
небольшая синяя луковица
60 грамм вяленой клюквы
40 грамм грецких орехов
1 чайная ложка лимонного сока
соль и перец по вкусу
сухие прованские травы
оливковое масло.
Рецепт приготовления салата из цветной капусты и орехов:
1. Цветную капусту разберите на соцветия и варите в течение 5 минут. Затем выложите на дуршлаг и обжарьте на сковороде с оливковым маслом.
3. Посолите и поперчите по вкусу. После этого выложите в тарелку и оставьте остыть.
3. Добавьте к капусте нарезанный кубиками лук, вяленую клюкву, измельченные орехи и травы.
4. Заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Готовый салат сбрызните лимонным соком.