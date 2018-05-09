Вкусный рецепт салата из моркови
Морковь по праву считают неизменным компонентом многих салатов благодаря высокому содержанию в ней каротина, который является самым важным для нашего организма.
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Салат из моркови
Ингредиенты:
400 грамм моркови
3-5 зубчиков чеснока
100 грамм грецких орехов
2 столовые ложки майонеза
черный молотый перец по вкусу
соль по вкусу.
Рецепт приготовления салата из моркови:
1. Грецкие орехи немного обсушить на сковородке и измельчить в блендере.
2. Помойте морковь, почистите и потрите ее на крупной или средней терке.
3. Чеснок потрите на мелкой терке.
4. Смешайте морковь с чесноком и орехами, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Салат готов!
5. Выложите его в салатницу и подавайте с гарниром или мясом.