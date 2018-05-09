Вкусный рецепт салата из моркови

Предлагаем узнать, как можно быстро приготовить вкусный и полезный салат из сырой моркови. Заправляйте такой салат майонезом, сметаной или маслом.



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Салат из моркови

Ингредиенты:

400 грамм моркови

3-5 зубчиков чеснока

100 грамм грецких орехов

2 столовые ложки майонеза

черный молотый перец по вкусу

соль по вкусу.

Рецепт приготовления салата из моркови:

1. Грецкие орехи немного обсушить на сковородке и измельчить в блендере.

2. Помойте морковь, почистите и потрите ее на крупной или средней терке.

3. Чеснок потрите на мелкой терке.

4. Смешайте морковь с чесноком и орехами, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Салат готов!

5. Выложите его в салатницу и подавайте с гарниром или мясом.