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Вкусный рецепт супа с перловкой и фрикадельками

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Вкусный рецепт супа с перловкой и фрикадельками
Вкусный рецепт супа с перловкой и фрикадельками / Фото из открытых источников

Вкусный и ароматный суп с перловкой и свиными фрикадельками – отличный вариант для сытного домашнего обеда.

Для рецепта этого вкусного супа используйте готовый свиной фарш, хотя можно приготовить суп с куриными фрикадельками. Также вы можете дополнить рецепт любой зеленью по вкусу.

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Суп с перловкой и фрикадельками

Ингредиенты:

500 грамм свиного фарша

1 маленькая луковица

1 яйцо

4 картофеля

2 моркови

Половина стакана перловки

Соль и перец по вкусу

2 лавровых листа

растительное масло

2 литра мясного бульона.

Рецепт приготовления супа с перловкой и фрикадельками:

1. На час залейте перловку холодной водой, затем несколько раз промойте, залейте новой водой и отварите до готовности. В миску натрите на терке луковицу и смешайте до однородности с фаршем и яйцом, посолите и поперчите по вкусу. Поставьте фарш на 20 минут в холодильник, затем сформуйте из него одинаковые шарики.

2. Доведите до кипения бульон и положите в него картофель и морковь, затем аккуратно добавьте в суп фрикадельки. Добавьте лавровый лист и варите на медленном огне до готовности овощей. В конце добавь перловку, посолите и поперчите по вкусу и готовьте еще 5 минут.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: Edinstvennaya.ua
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