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Вкусный рецепт жареного мороженого

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Жареное мороженое
Жареное мороженое / Фото из открытых источников

Предлагаем рецепт необычного и интересного десерта – жареного мороженого, которое можно легко и быстро приготовить.

Этот вкусный рецепт будет особенно актуальным летом.

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Жареное мороженое
 

Ингредиенты:

1 килограмм мороженого пломбир
ягоды
кукурузные хлопья
3 вареных яйца
кокосовая стружка

Рецепт приготовления жареного мороженого:

1. Возьмите мороженое ложкой, в середину положите по ягодке и сделайте из мороженого шарик.
2. Положите шарики мороженого в морозилку на 2 часа.
3. Тем временем приготовьте фритюр. Измельчите кукурузные хлопья в блендере или ступке. Взбейте яйца. Отдельно высыпьте в блюдце кокосовую стружку.
4. Налейте масло в глубокую сковородку и разогрейте ее до 160-180 градусов.
5. Достань мороженое из морозилки и обмакните его сначала в яйцо, затем в кокосовую стружку, а потом в кукурузные хлопья.
6. Можете повторить это несколько раз, чтобы образовалась толстая корочка.
7. После этого отправляй их по одному в горячее масло.
8. Доставайте каждый шарик через 30-40 секунд и выложите на бумажное полотенце.
9. Подавайте десерт. Приятного аппетита!

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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