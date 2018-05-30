Вкусный рецепт жареного мороженого

Этот вкусный рецепт будет особенно актуальным летом.

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Ингредиенты:

1 килограмм мороженого пломбир

ягоды

кукурузные хлопья

3 вареных яйца

кокосовая стружка

Рецепт приготовления жареного мороженого:

1. Возьмите мороженое ложкой, в середину положите по ягодке и сделайте из мороженого шарик.

2. Положите шарики мороженого в морозилку на 2 часа.

3. Тем временем приготовьте фритюр. Измельчите кукурузные хлопья в блендере или ступке. Взбейте яйца. Отдельно высыпьте в блюдце кокосовую стружку.

4. Налейте масло в глубокую сковородку и разогрейте ее до 160-180 градусов.

5. Достань мороженое из морозилки и обмакните его сначала в яйцо, затем в кокосовую стружку, а потом в кукурузные хлопья.

6. Можете повторить это несколько раз, чтобы образовалась толстая корочка.

7. После этого отправляй их по одному в горячее масло.

8. Доставайте каждый шарик через 30-40 секунд и выложите на бумажное полотенце.

9. Подавайте десерт. Приятного аппетита!