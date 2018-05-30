Вкусный рецепт жареного мороженого
Предлагаем рецепт необычного и интересного десерта – жареного мороженого, которое можно легко и быстро приготовить.
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Жареное мороженое
Ингредиенты:
1 килограмм мороженого пломбир
ягоды
кукурузные хлопья
3 вареных яйца
кокосовая стружка
Рецепт приготовления жареного мороженого:
1. Возьмите мороженое ложкой, в середину положите по ягодке и сделайте из мороженого шарик.
2. Положите шарики мороженого в морозилку на 2 часа.
3. Тем временем приготовьте фритюр. Измельчите кукурузные хлопья в блендере или ступке. Взбейте яйца. Отдельно высыпьте в блюдце кокосовую стружку.
4. Налейте масло в глубокую сковородку и разогрейте ее до 160-180 градусов.
5. Достань мороженое из морозилки и обмакните его сначала в яйцо, затем в кокосовую стружку, а потом в кукурузные хлопья.
6. Можете повторить это несколько раз, чтобы образовалась толстая корочка.
7. После этого отправляй их по одному в горячее масло.
8. Доставайте каждый шарик через 30-40 секунд и выложите на бумажное полотенце.
9. Подавайте десерт. Приятного аппетита!