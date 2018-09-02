Влад Яма дал пикантный мастер-класс в эфире "Танцы со звездами 2018"

Популярное шоу "Танцы со звездами 2018" набирает обороты, а количество зрителей, которые болеют за своих фаворитов каждый раз увеличивается. Во время второго прямого эфира звездный судья Влад Яма не удержался и тоже вышел на паркет.

Вот только хореограф сделал это не из-за стремления размять ноги, а чтобы научить Николая Тищенко ключевым па танго.

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Перед этим ресторатор вышел на паркет с соблазнительной Наной и показал страстный танец.

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 2 Сен 2018 в 11:45 PDT

Соблазнительные па не были идеальными, поэтому Влад Яма захотел дать мастер-класс "альфа-самцу" шоу в прямом эфире. Урок хореографа получился довольно пикантным.

На волне этой раскованности всегда сдержанная Екатерина Кухар откровенно пошутила. Балерина заявила, что может "только представить", что именно мешает Николаю Тищенко выполнить необходимые па.

"Танцы со звездами 2018" 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Николая Тищенко и Наны