18:08
8 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского
      Вєсті Кремля
      21:41, 7 октября
      Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского
      Вєсті.UA
      21:16, 7 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Блог Соцсети

      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть

      158
      Печерський суд – головна скрепа
      Печерський суд – головна скрепа / 112 Україна

      Якщо є в Україні щось вічне та стабільне - то це Печерський суд. Вже зараз не потрібно бути провидцем, щоб передбачити, що через 5-7 років "печерському кривосуддю" будуть присвячувати гнівні пости і представники чинної влади. І, можливо, навіть сам Портнов.

      Змінюються президенти, вирують Майдани, наступають та відступають війська, і тільки у Печерському суді десятиліттями нічого не змінюється. Печерський суд – наша головна скрепа. Основа державності, що незламною твердинею височіє над неспокійним, мінливим ​​життям.

      Читайте також: Скандальні рішення суду у справі Омеляненка: суддя в 30 разів скоротив суму застави

      Комусь може здатися смішним, що людина, яка п'ять років перебувала при владі, тепер скаржиться на "відоме печерське кривосуддя". Але сміятися може лише той, хто не знає істини. А істина полягає в тому, що "печерське кривосуддя" – це Ваал. Люди безсилі перед його величчю. Можна змінити Конституцію, але неможливо реформувати Печерський суд.

      Перша стаття загальної декларації прав людини каже, що всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах. Але це в інших країнах. Українці ж народжуються рівними у своєму безсиллі перед печерським "кривосуддям". А українські політики – у своєму безсиллі провести судову реформу та створити нормальний, цивілізований суд.

      пашинський
      Скрін зі сторінки на Facebook Сергія Пашинського

      Тому Пашинському безглуздо скаржитися на Печерський суд. Кожен, хто йде у владу, має змиритися з його неминучістю та невідворотністю. Печерський суд – це такий суд, який судить попередників. А кожен політик рано чи пізно стане чиїмось попередником. Отже, немає можливості уникнути цього похмурого фіналу.

      Автор: Денис Казанський

      До теми: Пашинського взяли під варту: адвокат оскаржуватиме судове рішення

      blog_ava
      Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
      сегодня
      304506
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Украины Сергей Пашинский Печерский суд Киева Новости политики Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?
      сегодня , 18:01 Кличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?
      Інна Жолобович 11
      Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      сегодня , 17:30 Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      Тетяна Мартинюк 99
      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      сегодня , 17:00 Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      Блог Соцмережі 158
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сегодня , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 250
      Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      сегодня , 15:10 Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      Леонід Швець 1891
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук