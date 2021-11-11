Соответствующее решение утвердил Хозяйственный суд Одесской области. О возмещении суммы рассказали 11 ноября.

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16 тысяч долларов

Суд удовлетворил исковые требования Приморской окружной прокуратуры Одессы относительно загрязнения танкером Delfi Черного моря.

С компании-судовладельца взыскали 16 тысяч долларов за нанесенный ущерб государству, а именно – загрязнение морских вод нефтью во время аварии в 2019 году.

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