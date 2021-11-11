Соответствующее решение утвердил Хозяйственный суд Одесской области. О возмещении суммы рассказали 11 ноября.
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16 тысяч долларов
Суд удовлетворил исковые требования Приморской окружной прокуратуры Одессы относительно загрязнения танкером Delfi Черного моря.
С компании-судовладельца взыскали 16 тысяч долларов за нанесенный ущерб государству, а именно – загрязнение морских вод нефтью во время аварии в 2019 году.
Затонувший танкер Delfi: что известно
- Delfi затонул в акватории Одессы осенью 2019 года. После эксперты периодически фиксировали утечку нефтепродуктов.
- Возле затонувшего судна неоднократно обнаруживали мертвых дельфинов.
- Впоследствии сообщили, что ущерб от загрязнения окружающей среды составил более 16 тысяч долларов.
- Убрать танкер должна была компания, являющаяся его владельцем, до апреля 2020. 27 июля операцию поднятия танкера решило провести государство.