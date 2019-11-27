Владельца одесского отеля "Токио Стар" Черного отпустили из-под стражи

Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Черному – владельцу гостиницы "Токио Стар", в пожаре которого погибли девять человек. Суд отпустил бизнесмена под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Черный планирует написать жалобу в Европейский суд по правам человека на судей Киевского районного суда, которые посадили его под стражу. Об этом он заявил во время заседания суда, сообщает "Odessa Online".

Интересно: Пожар в "Токио Стар": суд приказал расследовать возможное убийство ребенка и женщины в гостинице

После того, как прокурор привлек экспертизу к делу, согласно которому загорелся новый провод, меня уже держать было невозможно. Понятно, что прокурор сделал это только ошибочно, потому что он не понимал разницы между первичным и вторичным воспламенением, иначе бы я еще годы здесь сидел,

– заявил Вадим Черный.

По словам бизнесмена, после этой экспертизы уже было невозможно содержать его под стражей. Однако суд первой инстанции тогда же принял решение о содержании под стражей Вадима Черного.

Огонь вспыхнул в ночь на 17 августа в одесском отеле, расположенном на улице Водопроводной, 1. В пожаре погибли 9 человек – 8 на месте и еще один в машине "скорой". Еще 10 человек пострадали. Всего в отеле в ночь пожара было 200 жителей.

Главным подозреваемым по делу о пожаре в "Токио Стар" является бизнесмен Вадим Черный, которого называют владельцем здания. Его и администратора отеля Ирину Паровик сначала суд взял под арест, но потом отпустил.

Подозрение также объявили главному инженеру отеля, но он успел скрыться, как и совладелец отеля Сергей Дурач. Впоследствии прокуратура сообщила о подозрении администратору отеля Оксане Ежак.