Жара и возраст: владельцы магазина, где продавщица нагрубила за язык, отреагировали на скандал

В Харьковском киоске с полуфабрикатами "Колосья. Долина вкуса" продавщица отказалась обслуживать женщину на украинском языке. Владельцы магазина заявили, что их работница не владеет государственным языком.

"Не важно на каком языке говорит", – владелица

Владелица киоска оправдывает продавщицу. Мол, она старается, но "не владеет украинским так, чтобы общаться".

Актуально "На украинском разговаривайте знаете где": в Харькове отказались обслуживать на государственном – видео

По словам руководительницы скандальной продавщицы, покупательница "провоцировала" работницу магазина: "выясняла, почему с ней не общаются на украинском языке".

Вина продавщицы конечно есть, но она не удержалась – жара и возраст сделали свое дело,

– заявила владелица.

После того она добавила, что "вообще не важно", кто на каком языке говорит и скандал "раздувать" не нужно.

16 января 2021 года сфера обслуживания в Украине полностью перешла на государственный язык , то есть украинский. Общаться на русском продавцы могут только в том случае, если клиенты их об этом попросят сами. За нарушение закона предусмотрены штрафы от 5 100 гривен до 6 800 тысяч.

Владелица магазина также добавила, что хочет пообщаться с Оксаной Хвылей – женщиной, которой нагрубила продавщица. Заметим, сама Оксана говорит, что пыталась урегулировать конфликт и звонила руководительнице магазина. Однако та заявила, что не будет общаться на украинском, и бросила трубку.

Детали скандала в харьковском магазине

Инцидент произошел 22 июля. Когда Оксана сказала, что не будет искать мелкие деньги, потому что с ней не говорят на украинском, продавщица разозлилась. Она бросила в женщину пакетом и деньгами.

Работница магазина говорила, что приехала из России, а никакого украинского языка в Харькове "не будет".

Через несколько дней Оксана вернулась в магазин, чтобы снять поведение продавщицы на видео. Та сразу начала возмущаться и закрывать киоск. Кроме того, работница посоветовала клиентке ехать "в пи*ду", чтобы там говорить на государственном.



Что делать, если не хотят обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала