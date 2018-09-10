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Владельцы Android наконец получили возможность пользоваться известным браузером

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Tor Browser официально вышел на Android
Tor Browser официально вышел на Android / Коллаж 24 канал

Популярный анонимный браузер Tor стал официально доступен для пользователей Android, правда в Goggle Play пока появилась лишь альфа-версия.

Заметим, на своем официальном сайте корпорация Tor Project предупредила о раннем статусе разработки, а также о багах и некоторых неудобствах, которые в дальнейших версиях будут устранены или исправлены.

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Так, к примеру, для того, чтобы сейчас пользоваться Tor Browser, следует установить еще одну программу, а именно прокси-программу Orbot, которая позволит браузеру выявить соединения с Tor-сетью. В будущем же разработчики обещают снять это ограничение.

Что касается особенностей работы приложения, то с помощью Tor Browser уже сейчас можно блокировать рекламные трекеры, ограничивать информацию о пользователе для сайтов, осуществлять многослойное шифрование и обходить локальные блокировки.

Tor, Android, інтернет, браузер, анонімність, смартфони
Браузер Tor появился на Android 

К слову, ранее протоколом TOR можно было пользоваться только через сторонний Android-браузер Orfox. Но поскольку был выпущен официальный клиент, группа Guardian Project, которая им занималась, решила отказаться от дальнейшей его разработки.

Сейчас браузер Tor для пользователей Android можно загрузить как в Google Play, так и на официальном сайте есть соответствующий APK-файл.

Добавим, пока неизвестно, появится ли вскоре и iOS-версия этого браузера, поэтому для владельцев продукции от Apple пока следует использовать стороннее приложение Onion Browser.

К слову, летом стало известно, что пользователи Android загрузили браузер Microsoft Edge более чем 5 миллионов раз.

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Теги: Техно Интернет Смартфоны Информационные технологии Приложения Сеть Android
Источник: 24 канал
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