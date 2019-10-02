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      Владельцы авто на еврономерах в очередной раз вышли на митинг: требования, фото, видео

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      Митинг под Радой
      Митинг под Радой / 24 канал

      На акцию протеста под здание Верховной Рады 2 октября вышли владельцы автомобилей на европейских номерах. Они требуют окончательно решить проблемы с растаможкой "евроблях", вернуть техосмотр, а также еще в октябре (до принятия бюджета на 2020 год) рассмотреть законопроект о доступной растаможке и отмены акциза.

      Участники протеста требуют также убрать из власти "автоолигархов", лоббистов и чиновников, которых они считают причастными к коррупции. Об этом говорится в требованиях, опубликованных "Автоевросилой" в фейсбуке.

       Напомним: Зеленский хочет дать владельцам "евроблях" больше времени на растаможку автомобилей

      Фото с места событий (24 канал):

       

      Заметим, что по официальным данным МВД техосмотр в Украине отменили в 2011 году и это не привело к росту аварийности. Количество ДТП по причине неудовлетворительного технического состояния транспортного средства всегда была меньше 1% от общего количества.

      Обращение митингующих – в видео:

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснял планы властей упростить порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Мол, введут максимально простой принцип растаможки авто со ставкой от 1 до 3 долларов за "кубик". Однако реализовать этот план сложно, поскольку Минфин уже поступления от растаможки "евроблях" и других автомобилей заложил в бюджет – а за эти деньги строят дороги, финансируют медицину и образование.

      Растаможка евроблях и штрафы: что стоит знать – в материале 24 канала.

      Схема
      Схема растаможки "евроблях", которая действует по состоянию на октябрь 2019 года / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Протесты Новости Киева Авто на еврономерах Авто
      Источник: 24 канал
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