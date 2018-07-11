Владельцы "евроблях" заблокировали центр Киева: фото и видео

В Киеве 11 июля с самого утра продолжается протест владельцев автомобилей на иностранных номерах. Они заблокировали правительственный квартал, поэтому в центре Киева образовались пробки.

В Киев приехали владельцы "евроблях" из всех регионов Украины. Организаторы заявляют о 5 тысячах участниках. Протест продолжается с 6 утра.

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Протестующие требуют отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и принятия закона о растаможивании автомобилей на иностранных номерах на выгодных условиях.

Владельцы "евроблях" называют свою акцию бессрочной, говорят, что будут блокировать правительственный квартал до тех пор, пока их не услышат.

Пользователи соцсетей опубликовали фото транспортного коллапса в центре Киева.

Владельцы "евроблях" заблокировали центр Киева (фото со страницы Автомобильный Киев)

Бессрочная акция владельцев авто на иностранных номерах (фото со страницы Автомобильный Киев)

Сегодня майданят евробляхи... Интересно как поведут себя аваковская нацполиция и нацгвардия? pic.twitter.com/FqBxckNShE — Patriotoff (@PatriotoffUA) 11 июля 2018 г.

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Одно из первых видео с места происшествия опубликован на Facebook-странице Информатор Киев.

Протест владельцев "евроблях" в Киеве: смотрите видео

“Евробляхеры” заблокировали Грушевского Опубліковано Информатор Киев Вівторок, 10 липня 2018 р.

Судя по данным Google-карт, иногда пробки в центре Киева достигают 10 баллов.



Пробки в центре Киева 11 июля

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