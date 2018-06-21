Владельцы Sony Xperia XZ1 и XZ2 недовольны своими смартфонами:в чем причина

Некоторые владельцы смартфонов Sony Xperia XZ1 и XZ2 периодически замечают точки и полосы на экранах своих девайсов. Однако в компании отметили, что это не бракованные устройства, а полосы появляются совсем по другим причинам.

Об этом сообщает Tweakers.

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Данная проблема взволновала "счастливых обладателей" Sony Xperia XZ1 и XZ2. Естественно, что в сторону японской компании стали поступать жалобы в связи с этим.

Что касается Sony, то она долгое время воздерживалась от комментариев по этой проблеме. Теперь же ее представители объяснили, что полосы и точки на экране Sony Xperia XZ1 и XZ2 не являются дефектом или браком. По словам компании, это результат воздействия на дисплей статического электричества. Обычно полосы исчезают, когда исчезает электростатика.

Фото дисплея смартфона Sony, с которым возникли проблемы

Вполне возможно, так и есть, однако вряд ли покупателей дорогих флагманских смартфонов устроит такое объяснение. Тем более, что в предыдущих аппаратах Sony таких проблем не наблюдалось.

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