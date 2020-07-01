Украинский предприниматель и телеведущий Андрей Пальчевский заявил о создании собственной политической силы. Он уже даже успел зарегистрировать в Министерстве юстиции партию "Победа Пальчевского".

О создании политической силы Андрей Пальчевский рассказал в своем Фейсбуке, сняв видео под зданием Минюста.

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Позади меня здание Министерства юстиции, а чувствую себя как перед ЗАГСом. Только что зарегистрировали политсилу. Называется "Победа Пальчевского",

– заявил теперь уже политик.

Он объяснил, что смысл создания политической силы заключается в том, что Украина ждала 30 лет, выбрала в 2019 году новую власть, а разочарование "достигло предела".

"Я хочу сказать, что нужно искать людей, которые не только хотят, но и могут. Этого не произошло. Принципы существования политсилы очень простые – объединительная сила вокруг центра, а не разделение на Север, Юг, Запад, Восток", – заверил Андрей Пальчевский.

Он отметил, что для он одинаково обожает Одессу и Чернигов, Львов, Волынь, Закарпатье и Черкассы. Он предложил заняться благосостоянием и борьбой с бедностью, а нематериальные разговора оставить "им".

Резюмируя, он рассказал о хэштеге в поддержку – "#ЗаПальчевського". Также Андрей Пальчевский предложил написать несколько "теплых" слов "а иногда можно и горьких".

Андрей Пальчевский о создании собственной политсилы: смотрите видео

Кто такой Андрей Пальчевский: коротко

Он популярный украинский предприниматель и телеведущий. Является основателем и директорам медицинской клиники Eurolab. В 2010 году работал в правительстве Николая Азарова на посту первого заместителя министра по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Андрей Пальчевский часто появляется на телевидении в качестве эксперта. Ходит прежде всего на пророссийские телеканалы NewsOne, ZIK, "Наш".

Его называют едва ли не ключевым конкурентом Виталия Кличко на выборах мэра Киева. Опросы Socis середине мая показали, что Пальчевский поддерживают 8,8% киевлян. У действующего мэра более 41% поддержки, а третьим идет шоумен Сергей Притула – 8%.

К слову, в 2019 году перед выборами президента Украины кандидат Владимир Зеленский сдавал анализы именно в клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому. Тогда последний активно поддерживал будущего президента.

Шансы кандидата

Аналитики считают, что выдвижение бизнесмена – это проект для его мэрской кампании и кандидат хочет занять нишу, которую можно описать как "нечто среднее между ОПЗЖ, Шарием и "Слугой народа".

"У него есть определенный личный рейтинг, но он не позволяет претендовать на выход во второй тур. Максимум – можно рассчитывать на какую-то минимальную фракцию в Киевсовет. Этот проект ничем не грозит национально-патриотическим силам, поскольку Пальчевский позиционируется как умеренный пророссийский политик, соответственно он рассчитывает на избирателей, имеющих похожие взгляды", – отметил в комментарии 24 каналу директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Анализы кандидатов в президенты: смотрите видео