На следующий день правоохранители сообщили, что открыли уголовное производство по этому инциденту. На репортеров якобы напали администратор и владелец кафе "Лев" на пляже "Лузановка". На видео заметно, что они, вероятно, толкали и били сотрудников медиа.

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Занимали землю без разрешений

В конце лета в мэрии Одессы решили проверить арендаторов коммунальной земли в гидропарке "Лузановка". 4 октября ответственные за это лица отчитались и оказалось, что нарушений есть немало.

В частности, директор департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров сообщил, что по 7 договорам аренды участков общей площадью 262 квадратных метра предприниматели фактически заняли 574 метра парковой территории.

Кроме этого, еще 399 квадратных метров заняли вообще без каких-то документов. Речь идет о кафе "Лето", таверне "Лев" и каф е"Сканди".

Больше о нападении

После заседания, где сообщили о нарушениях, журналисты поехали посмотреть на эти заведения. Однако все закончилось не совсем так, как они ожидали. Во время съемки кафе "Лев", вышли агрессивные женщина и мужчина. Они требовали выключить камеры и уйти оттуда.

На кадрах, которые обнародовало СМИ, заметно, что женщина агрессивно вела себя в общении с журналисткой. Однако никаких ударов не было, только толкание. А вот оператору повезло меньше. Мужчина в сером костюме подошел к нему и начал оттеснять в сторону. После этого уже несколько раз ударил работника медиа.

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Что грозит за такие действия

После этого журналисты сразу написали заявление в полицию, где сообщили о препятствовании их профессиональной деятельности и нападении. Наказание по соответствующей статье предусматривает от 3 400 грн штрафа или 6 месяцев тюрьмы или до 4 лет условного заключения.

В полиции Одесской области журналистам УСІ сообщили, что правоохранители открыли уголовное производство. Сейчас уже начали устанавливать обстоятельства и работать с материалами дела.