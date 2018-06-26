Владелец крупнейшего агрохолдинга страны: земельная реформа запустит банковскую систему

Рынок земли запустит банковскую систему, потому будет земельный залог, что даст толчок финансовому рынку.

Об этом в эксклюзивном интервью AgroPolit.com "Мои проблемы я буду решать без Президента" заявил владелец крупнейшей агрокомпании Украины UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Напомним, из-за отсутствия единства элит Украина оказались за шаг до внешнего управления.

По мнению владельца крупнейшего агрохолдинга страны, земельная реформа должна быть. Бахматюк уверен, что задача государства – сделать так, чтобы люди при желании продали землю дорого.

Любая форма перехода к свободному рынку принесет положительный эффект. Единственное, не хотелось бы, чтобы этот запуск происходил "полушагами". Все равно, что 50 га, 100 га, 1000 га покупать. Мы все равно будем арендаторами. Я уверен, что скорее договоримся с большими, чем с мелкими арендаторами,

– говорит Бахматюк.

Специалист является сторонником земельной реформы и считает, что ее необходимо было делать еще 10 лет назад.

"Это (земельная реформа – прим.) прибавило бы Украине капитализации и дополнительных инвестиций. Будет ли она в этом году? Не думаю. Не будет земельной реформы и до выборов. Скорее всего к этому вопросу вернутся после призидентских и парламентских выборов. Ведь этими активами начали заниматься международные кредиторы, а сейчас без международных игроков не принимается ни одно решение. К этому можно относиться по разному. Похоже, они будут дожимать этот вопрос", – сказал Бахматюк.