Владелец "Волги", от взрыва которой пострадали дети, рассказал, как граната оказалась в машине

41-летний Сергей Михасюк, что является владельцем "Волги", которая недавно взорвалась в Киеве и в результате инцидента пострадали дети, сначала утверждал, что никаких взрывных предметов в машине не оставлял, однако впоследствии все же заявил, что там спрятал гранату. По его словам, никого проучить не собирался, правда его авто не раз повреждали.

Ранее 24 канал сообщал, что Святошинский райсуд Киева постановил оставить под стражей в следственном изоляторе в течение 60 дней без права внесения залога владельца автомобиля, возле которого в результате взрыва пострадали четверо детей.

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По информации ТСН, имя вышеупомянутого мужчины – Сергей Михасюк и ему – 41 год. Как подчеркивают журналисты, он признал себя виновным, однако это кажется подозрительным его адвокату, поэтому тот в итоге взял самоотвод.

"Мой подзащитный признает себя виновным по множеству нарушений и отсутствию доказательств его вины. При таких обстоятельствах я не верю в его виновность", – объяснил свой шаг правозащитник.

К слову, суд предложил избрать подозреваемому другого адвоката, но задержанный решил защищать себя сам.

По словам Михасюка, о трагедии он узнал от жены и сразу же сам позвонил правоохранителям, утверждает, что не убегал и не прятался от них.

"У меня есть причины, по которым я признаю вину", – говорит мужчина.

Также Михасюк утверждает, что "Волгу" у дома поставил три года назад, потому что она сломалась, и с тех пор ее кто-то регулярно повреждал: то прокалывали шины, то разбивали стекло.

"Что я кого-то собирался проучить, это не правда. Я закрыл машину и решил: пока не продам – не лезть туда", – отметил он во время суда и опроверг наличие в авто взрывчатых предметов, оставленных им.

Однако вскоре он сделал уже другое заявление – мол, в машину спрятал гранату, которую якобы нашел в лесу.

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"Я нашел гранату, спрятал ее, решил сохранить сувенир. Решил от нее избавиться. Утопить в озере. Почему оставил в машине – в это время ехал в Ровенскую область", – заявил Михасюк.

Добавим, что владелец злополучной "Волги" попросил не отпускать его под домашний арест, а отправить за решетку.

Напомним, 14 июня в Киеве произошел взрыв в одной из заброшенных машин. Дети забрались в "Волгу" поиграть и нашли коробку, которая взорвалась. Как рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, впоследствии владельца машины задержали в Ровенской области. По словам правоохранителей, он является офицером запаса и участвовал в боевых действиях на Донбассе.