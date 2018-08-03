Владеть мячом не значит выиграть матч, – тренер "Динамо" Хацкевич об игре против "Шахтера"

Тренер киевского "Динамо" после матча с донецким "Шахтером" поделился впечатлениями об игре. А также рассказал, благодаря чему его команде удалось победить.

"Мы играли в позицонний футбол. "Шахтер"больше владел мячом. Но владеть не значит выиграть. У нас были неплохие переходы из обороны в атаку, были моменты. И один реализовали. В обороне отработали хорошо, но были проблемы с последним пасом", – заявил Хацкевич.

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Тренер "Динамо" также отметил, что у его команды довольно сложный и насыщенный график. Уже во вторник, 7 августа, киевлянам играть на выезде матч квалификации Лиги Чемпионов против "Славии". Правда, из-за участия в еврокубках "Динамо" перенесли матч УПЛ против "Мариуполя".

"Сложный игровой график. Важно, насколько серьезно сами футболисты подойдут процессу восстановления", – подытожил выступление своей команды Хацкевич.

Напомним, "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" в матче чемпионата.

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