Нашли в кабинете с раной на голове: в Москве убили сотрудника ФСБ Владимира Фещенко

В России убили старшего лейтенанта ФСБ Владимира Фещенко. Его с глубокой раной на лбу нашли на рабочем месте. Фещенко могли убить из-за личного конфликта.

О смерти сотрудника контрразведки ФСБ сообщили росСМИ, передает 24 Канал. Его окровавленное тело обнаружили в ночь на 13 января в здании министерства обороны России.

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В России убили сотрудника ФСБ

По предварительной информации, перед гибелью Владимир Фещенко имел конфликт со знакомым прапорщиком, с которым он служил на Дальнем Востоке. Между мужчинами якобы возникла ссора, в результате которой нападавший смертельно ранил Фещенко.

К слову, накануне Владимир Фещенко сообщил семье, что в этот день должен задержаться на работе.

Также рассматривается версия об убийстве по неосторожности.

Российские источники едва ли не впервые не искали "украинский след" в убийстве сотрудника ФСБ. Утверждается, что вероятного убийцу задержали сразу же почти на месте преступления. Свою вину он признал.

Что известно о Владимире Фещенко

Российский контрразведчик Владимир Фещенко был потомственным спортсменом и чемпионом по гиревому спорту. В свое время проходил службу на Дальнем Востоке, а после возвращения в Россию начал работать в ФСБ.

Другие убийства российских военных

17 декабря в Москве убили российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он погиб в результате взрыва тротила, который заложили в самокат. Известно, что Кириллов мог быть причастен к использованию запрещенного химического оружия против ВСУ. Именно он говорил россиянам, что Украина разрабатывает и использует на войне биологическое оружие.