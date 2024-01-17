Путин хочет, чтобы Украина и Запад капитулировали. Более того, диктатор использует роль "главнокомандующего" в своей предвыборной кампании.

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Последнее заявление Путина о войне в Украине

Путин 16 января во время встречи с российскими муниципальными главами заявил, что "украинской государственности может быть нанесен непоправимый, очень серьезный удар", если нынешняя боевая ситуация сохранится.

Он также в очередной раз рассказал сказку о нацизме в Украине, заявив, что "такие люди не могут победить".

Кроме этого, российский диктатор цинично заявил о том, что именно Украина виновна в отсутствии переговоров, заявив, что украинская "формула мира" является продолжением запрета президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией и "запретительными требованиями" к России.

По его словам Путина, любой продолжающийся сейчас переговорный процесс – это попытка побудить Россию "отказаться от достижений", которых она достигла за последние полтора года.

Реакция ISW

В Институте изучения войны считают, что Кремлю, по-видимому, не хватает последовательной основы для текущих российских наступательных операций, которые можно было представить российской общественности.

Это при том, что диктатор использует свою роль главнокомандующего российской вооруженной силой в рамках своей предвыборной кампании.