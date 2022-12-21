После посещения Бахмута, Зеленский сразу отправился в США. Это первый визит президента Украины за границу с 24 февраля. 24 канал собрал все, что известно о поездке главы государства.

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Полетел в США после посещения Бахмута

О поездке Зеленского сначала сообщали западные СМИ. Утром пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил эту информацию. Конечно, сделали это с определенной задержкой, чтобы обеспечить безопасность передвижения главы государства.

Во время визита Владимир Зеленский лично встретится с коллегой Джо Байденом. В ходе встречи обсудят всестороннее сотрудничество Украины и США. В частности, будут подниматься вопросы укрепления устойчивости и обороноспособности нашего государства. Кроме того, будет говориться о поддержке суверенитета Украины и восстановлении ее территориальной целостности.

Также в планах Зеленского – выступление с речью перед общим заседанием двух палат Конгресса США. Кроме того, он проведет ряд двусторонних встреч в Вашингтоне.

Отправился в США для укрепления стойкости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество США и Украины. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч,

– отметил президент.

​Что будет делать Зеленский во время визита в США / Инфографика 24 канала

Детальнее о планах визита

Как отметил журналист "Голоса Америки" Остап Ярош, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Его сделали в среду 14 декабря, но только на днях украинская сторона подтвердила визит.

Внимание! Напомним, что это первая поездка президента Украины за границу с начала полномасштабного вторжения.

Зеленский пробудет в США неполный день. Из соображений безопасности полный маршрут и состав делегации не раскрывают. Известно только, что у главы государства будет очень насыщенный график.

Известно, что в обед президент Украины встретится в Белом доме с Джо Байденом. После этого украинская делегация встретится с командой США по нацбезопасности, а также с представителями американского правительства. А уже после этого запланирована пресс-конференция и общение с представителями прессы.

На вечер у президента Украины запланировано выступление со специальным обращением перед Конгрессом. Напомним, что перед этим Нэнси Пелоси разослала своим коллегам письмо, в котором попросила лично прибыть на сессию.

В Белом доме отметили, что Байден во время общения с Зеленским не будет призывать к переговорам с Россией. Более того, он продолжает работать вместе с Конгрессом, чтобы позиция Украины на поле боя была этой зимой сильнее. Эта встреча глав двух государств – демонстрация солидарности, поддержки, а также координации действий.

Что известно о безопасности Зеленского

В Белом доме прекрасно понимают, что Россия несет угрозу в любом уголке мира. Так что вопросу безопасности уделили достаточно внимания. В частности, проводились консультации с Владимиром Зеленским, чтобы свести к нулю все риски. Чтобы у него была возможность на короткий промежуток времени посетить США с визитом.

В администрации уверяют, что окончательное решение принимал сам Зеленский. Представитель Белого дома отметил, что глава государства определил имеющиеся параметры безопасности как отвечающие его потребностям. Особенно с учетом потенциальной угрозы со стороны России.

Вы знаете, Россия будет продолжать делать то, что делает Россия. И мы будем продолжать делать то, что мы делаем. И это не будет препятствовать нашей поддержке Украины,

– отметили в Белом доме.

В администрации подчеркнули, что визит Зеленского имеет одну цель: защитить интересы как собственного народа, так и страны.

В США подтвердили новый пакет военной помощи

Перед встречей Зеленского с Байденом, в Белом доме подтвердили очередной пакет военной помощи Украине. Он очень важен, ведь в него входят системы ПВО Patriot, которые наше государство просило передать в течение месяцев. Более того, этим вопросом лично занимался Зеленский.

Новый пакет будет направлен на защиту Украины от российских ракетных ударов. Ведь в США видят и прекрасно понимают, что Россия стремится погрузить Украину в темноту. Общий размер пособия 1,8 миллиарда долларов, и будет содержать:

батарею ЗРК Patriot;

ЗРК NASAMS;

ЗРК HAWK;

ПЗРК Stinger.

В США подчеркнули, что не просто передают Украине батарею Patriot. Они еще будут учить украинских военных в третьей стране как управлять ею. В Белом доме подчеркивают, что Patriot станет "критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины".