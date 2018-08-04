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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку, – СМИ

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку, – СМИ

Украинский экс-боксер Владимир Кличко и очаровательная актриса Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку. Это очень огорчило поклонников их пары.

Еще месяц назад Владимир Кличко и его звездная невеста Хайден Панеттьери отправились на отдых в Грецию. В поездку пара взяла и свою дочь 3-летнюю Кайю Евдокию. Очевидцы еще тогда заметили, что актриса не носит обручальное кольцо, но инсайдеры западных СМИ заверили, что Владимир и Хайден до сих пор живут под одной крышей, а их отношения не имеют трещины.

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Хайден не носит обручальное кольцо, но они, безусловно, пара. Они были счастливыми и улыбающимися, когда гуляли по городу, вместе ужинали у воды, он (Владимир Кличко, – ред.) обнимал ее,
– рассказал инсайдер.

 

Однако прошел месяц, как в СМИ появилась информация о возможном разрыве отношений. Как сообщает E News, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку.

"Хайден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях. Они – большая часть жизни друг друга. Хайден возвращается в Лос-Анджелес и будет решать, что делать дальше", – отметил инсайдер.

По его словам, Хайден Панеттьери сейчас сама. Общая дочь с Владимиром Кличко осталась с отцом.

Напомним, что отношения Владимира Кличко и Хайден Панеттьери были весьма непростыми. Впервые слухи об их романе появились в 2010 году, когда актриса пришла поддержать любимого на бой с Сэмюэлем Питером. За год пара рассталась, а уже в 2013 году в СМИ говорили, что Владимир Кличко сделал предложение выйти замуж Хайден Панеттьери. В разгар революции Достоинства пара даже посетила Киев, подтвердив слухи о помолвке. Уже в 2014 году Хайден родила дочь, которую назвали Кайей. Второе имя девочки – Евдокия, потому что так звали бабушку боксера.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Владимир Кличко
Источник: 24 Канал
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