Владимир Кличко начал переговоры с транслятором и может провести три боя, – The Ring

Бывший доминирующий чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) все еще может возобновить карьеру.

По информации журнала The Ring украинец ведет предварительные переговоры со стримминговой платформой DAZN. Речь идет о соглашении на три поединка. Планируется, что Кличко-младший станет послом компании, как португальский полузащитник Криштиану Роналду.

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Источник сообщает, что Кличко может провести три боя. Первый должен состояться в Германии, где Кличко жил много лет, и будет иметь статус промежуточного. Вторым соперником украинца станет Тайсон Фьюри, а последний бой Кличко проведет против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа.

Отметим, что на днях сам Кличко заявлял, что не собирается возвращаться на ринг в апреле и назвал новости об этом первоапрельской шуткой.

Намеки на возвращение Кличко-младшего еще в октябре 2018 года сделал промоутер Эдди Хирн, но позже менеджер Владимира заявил, что украинец не будет возвращаться в профессиональный бокс. Впрочем, через несколько дней Владимир Кличко опроверг наличие менеджера и заявил, что любые решения принимает только лично.

Напомним, Энтони Джошуа нанес Владимиру Кличко последнее поражение в его карьере. В апреле 2017 года британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

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