Владимир Кличко опубликовал курьезное видео с падением в воду
Известный ранее боксер Владимир Кличко опубликовал видео с отдыха на воде, во время которого с ним случился курьезный случай.
На видео, которое Владимир выложил в Instagram, он гребет на доске для серфинга. Однако неожиданно ломает весло, и падает в воду.
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"Это о том, что нужно быть движущей силой, двигаясь вперед, даже если вы неожиданно упадете, вы будете падать вперед", – подписал это видео Владимир Кличко.
Источник: 24 Канал
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