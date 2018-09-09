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Владимир Кличко опубликовал курьезное видео с падением в воду

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / Зеркало недели

Известный ранее боксер Владимир Кличко опубликовал видео с отдыха на воде, во время которого с ним случился курьезный случай.

На видео, которое Владимир выложил в Instagram, он гребет на доске для серфинга. Однако неожиданно ломает весло, и падает в воду.

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"Это о том, что нужно быть движущей силой, двигаясь вперед, даже если вы неожиданно упадете, вы будете падать вперед", – подписал это видео Владимир Кличко.

 

Теги: Курьезные новости Спорт Владимир Кличко
Источник: 24 Канал
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