Владимир Кличко опубликовал курьезное видео с падением в воду

Известный ранее боксер Владимир Кличко опубликовал видео с отдыха на воде, во время которого с ним случился курьезный случай.

На видео, которое Владимир выложил в Instagram, он гребет на доске для серфинга. Однако неожиданно ломает весло, и падает в воду.

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"Это о том, что нужно быть движущей силой, двигаясь вперед, даже если вы неожиданно упадете, вы будете падать вперед", – подписал это видео Владимир Кличко.