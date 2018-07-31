Владимир Кличко откровенно рассказал о своих поражениях от Фьюри и Джошуа

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, олимпийский чемпион Владимир Кличко вспомнил свои последние поединки на профессиональном ринге.

Кличко отметил, что он был хорошо подготовлен к бою против Джошуа, тогда как в поединке против "Цыганского Короля" должного настроя не было.

Читайте также: Владимир Кличко вернется на ринг: известна причина

Я до сих пор не понимаю, как проиграл Энтони Джошуа. Я был очень хорошо подготовлен к этому бою. Мои душа и мозг не нашли бы покоя, если бы я пошел после боя с Тайсоном Фьюри. Я очень хотел реванша, но тогда у моего соперника были какие-то скандалы, которые помешали этому. Слава Богу, я получил бой против Джошуа. Это было для меня благословением, я "закрыл" другой поединок. После боя с Джошуа вдруг увидел, что все уже не работает так, как должно работать. Но несмотря на поражение я достойно завершил карьеру. Двенадцать лет владения титулом! Я думал об этом раньше, но не мог в это поверить. Должен сказать: это была хорошая работа, – рассказал украинский боксер.

Напомним, Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа нокаутом в 11 раунде. Бой состоялся в конце апреля 2017 года. В предыдущем своем бою Кличко-младший по очкам уступил Тайсону Фьюри, проиграв пояса WBO, WBA, IBF и IBO.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24