20:43
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Владимир Кличко присоединился к УЕФА

      67 Читати новину українською
      Кличко вошел в состав попечительского совета Детского фонда УЕФА
      Кличко вошел в состав попечительского совета Детского фонда УЕФА / UEFA.com

      Бывший украинский боксер Владимир Кличко вошел в состав попечительского совета Детского фонда УЕФА.

      Об этом объявили в четверг после заседания правления в Ньоне (Швейцария), информирует официальный сайт УЕФА.

      Читайте также: Как украинский боксер Владимир Кличко держит себя в форме: секреты питания

      Кличко вошел в состав попечительского совета вместе с представительницей Совета Европы Снежаной Самарджич-Маркович.

      "Мы рады приветствовать Владимира и Снежану, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин, который является председателем Детского фонда УЕФА. - Они отданы борьбе за улучшение жизни малоимущих детей по всему миру. И нам очень повезло, что теперь мы можем воспользоваться их знаниями и опытом".

      Читайте также: Шевченко и Шовковский перед матчем сборной посетили открытие паба Кличко: фото

      В свою очередь Кличко заявил, что рад возможности присоединиться к Детскому фонду УЕФА.

      "Каждый ребенок имеет право верить в лучшее будущее, и я очень рад возможности присоединиться к Детскому фонду УЕФА, чтобы помогать другим, - сказал Кличко. - Мы должны донести до всех информацию о том, что нет ничего невозможного. Все возможно, если у вас есть воля, желание и понимание, что вы можете достичь новых целей".

      Главной целью организации является помощь детям в тяжелых обстоятельствах и защита их прав.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Владимир Кличко Бокс Футбол УЕФА Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Подешевели ли евробляхи: мифы о старых и новых авто из Европы
      сегодня , 20:35 Подешевели ли евробляхи: мифы о старых и новых авто из Европы
      Яніна Ткачук 128
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 20:23 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 3909
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Конфликт в Азовском море: что происходит в портах Мариуполя и Бердянска
      сегодня , 19:02 Конфликт в Азовском море: что происходит в портах Мариуполя и Бердянска
      1149
      Россия готовится к новому пакету санкций
      сегодня , 17:01 Россия готовится к новому пакету санкций
      Злой Одессит 1794
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Такума Сато продолжит выступать в американской серии Indycar
       11 января 2013 , 16:00
      NBA: "Лос-Анджелес Клипперс" одержали шестую подряд победу
       17 апреля 2013 , 15:26
      Украина сохранила позиции в клубном рейтинге УЕФА
       29 августа 2014 , 11:15
      Экс-тренер киевского "Динамо" присоединился к травле Тимощука в России
       31 марта 2015 , 17:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук