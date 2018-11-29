Владимир Кличко присоединился к УЕФА

Бывший украинский боксер Владимир Кличко вошел в состав попечительского совета Детского фонда УЕФА.

Об этом объявили в четверг после заседания правления в Ньоне (Швейцария), информирует официальный сайт УЕФА.

Читайте также: Как украинский боксер Владимир Кличко держит себя в форме: секреты питания

Кличко вошел в состав попечительского совета вместе с представительницей Совета Европы Снежаной Самарджич-Маркович.

"Мы рады приветствовать Владимира и Снежану, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин, который является председателем Детского фонда УЕФА. - Они отданы борьбе за улучшение жизни малоимущих детей по всему миру. И нам очень повезло, что теперь мы можем воспользоваться их знаниями и опытом".

Читайте также: Шевченко и Шовковский перед матчем сборной посетили открытие паба Кличко: фото

В свою очередь Кличко заявил, что рад возможности присоединиться к Детскому фонду УЕФА.

"Каждый ребенок имеет право верить в лучшее будущее, и я очень рад возможности присоединиться к Детскому фонду УЕФА, чтобы помогать другим, - сказал Кличко. - Мы должны донести до всех информацию о том, что нет ничего невозможного. Все возможно, если у вас есть воля, желание и понимание, что вы можете достичь новых целей".

Главной целью организации является помощь детям в тяжелых обстоятельствах и защита их прав.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24