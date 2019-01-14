Владимир Кличко прокомментировал возможность возвращения на ринг
Известный украинский боксер Владимир Кличко в свои 42 года решил не возвращаться на профессиональный ринг.
По словам журналиста Sports Illustrated Криса Манникса, Владимир опроверг информацию о том, что может вскоре вернуться на ринг.
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"Владимир Кличко сказал, что слухи о его возможном поединке с Диллианом Уайтом этой весной не соответствуют правде. В текстовой переписке Кличко назвал болтовню Уайта "фейковыми новостями", – написал Крис Манникс.
Речь идет о том, что Уайт пообещал нанести поражение Владимиру Кличко, если они будут драться.
Напомним, ранее журналист Стив Банс заявил, что Владимир Кличко может провести бой на стадионе "Уэмбли" в апреле с Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в 1987 году одолел Майкла Мурера и в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Стоит напомнить, что Владимир Кличко последний бой провел в апреле 2017 года против Энтони Джошуа. Британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.