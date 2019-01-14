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      Владимир Кличко прокомментировал возможность возвращения на ринг

      48 Читати новину українською
      Владимир Кличко
      Владимир Кличко / boxingnews.com.ua

      Известный украинский боксер Владимир Кличко в свои 42 года решил не возвращаться на профессиональный ринг.

      По словам журналиста Sports Illustrated Криса Манникса, Владимир опроверг информацию о том, что может вскоре вернуться на ринг.

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      "Владимир Кличко сказал, что слухи о его возможном поединке с Диллианом Уайтом этой весной не соответствуют правде. В текстовой переписке Кличко назвал болтовню Уайта "фейковыми новостями", – написал Крис Манникс.

      Речь идет о том, что Уайт пообещал нанести поражение Владимиру Кличко, если они будут драться.

      Напомним, ранее журналист Стив Банс заявил, что Владимир Кличко может провести бой на стадионе "Уэмбли" в апреле с Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в 1987 году одолел Майкла Мурера и в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

      Стоит напомнить, что Владимир Кличко последний бой провел в апреле 2017 года против Энтони Джошуа. Британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

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      Теги: Бокс Владимир Кличко Спорт
      Источник: 24 Канал
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