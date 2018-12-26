Владимир Кличко странным образом поздравил всех с наступающими праздниками
Бывший легендарный боксер Владимир Кличко поздравил своих подписчиков с наступающими праздниками, сидя где-то в океане. Геолокацию он не обозначил.
Соответствующее видео Владимир Кличко выложил в своем Instagram.
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"Веселого Рождества и веселого, счастливого и здорового нового 2019-го!" - сказал Владимир после чего сплюнул соленую воду в сторону.
Напомним, что звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду решили поздравить всех с Католическим Рождеством.
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Источник: 24 Канал
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