Владимир Кличко странным образом поздравил всех с наступающими праздниками

Бывший легендарный боксер Владимир Кличко поздравил своих подписчиков с наступающими праздниками, сидя где-то в океане. Геолокацию он не обозначил.

Соответствующее видео Владимир Кличко выложил в своем Instagram.

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"Веселого Рождества и веселого, счастливого и здорового нового 2019-го!" - сказал Владимир после чего сплюнул соленую воду в сторону.

Напомним, что звезды мирового футбола Лионель Месси и Криштиану Роналду решили поздравить всех с Католическим Рождеством.

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