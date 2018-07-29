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Владимир Кличко вернется на ринг: известно причина

94 Читати новину українською
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Украинский боксер Владимир Кличко вернется на ринг, чтобы помочь обладателю чемпионских титулов по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) подготовиться к бою с Александром Поветкиным (34-1, 24 КО).

Легенда украинского бокса должен стать одним из спарринг-партнеров британца в его тренировочном лагере, сообщает издание Luckypunch.net.

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Бой Джошуа и Поветкина состоится 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Напомним, именно Кличко нанес Поветкину единственное на данный момент поражение в карьере. Также украинец проводил бой и против Джошуа – после поражения от британца Кличко завершил карьеру.

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Теги: Новости спорта Владимир Кличко Бокс
Источник: 24 Канал
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