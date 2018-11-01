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      Владимир Зеленский появился в клипе группы "Антитела": эффектное видео

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      Группа "Антитела"
      Группа "Антитела"

      Украинская группа "Антитела" продолжает удивлять своих поклонников новинками. Коллектив презентовал новый клип "LEGO", в котором снялся юморист и актер Владимир Зеленский.

      Известно, что группа "Антитела" все чаще сотрудничает с кинематографом. Их песни становятся главными саундтреками к популярным украинским фильмам и сериалам. Исключением не стала и песня "LEGO".

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      В клипе к зажигательному треку появляются кадры из комедии "Я, Ты, Он, Она", премьера которой запланирована на 27 декабря. Кроме этого, фронтмена группы Тараса Тополю посреди ролика заменяет главный актер из фильма Владимир Зеленский. По словам музыканта, съемки были очень насыщенными.

      Можно много и в деталях рассказывать о том, как мы придумывали и строили декорации для клипа... Но все эти истории меркнут в сравнении с тем, как вдохновенно Зеленский крутил колесо прямо в кадре! В тот момент я убедился, что песня ему действительно очень нравится,
      – рассказал о съемках Тарас Тополя.

      Несмотря на необычное название трек "LEGO" имеет довольно символический подтекст. Лидер группы "Антитела" признался, что это не просто саундтрек к комедии, а история Украины, которая сейчас переживает не самые легкие времена.

      "Песня" LEGO " – не просто саундтрек к комедийной драме "Я, Ты, Он, Она". Эта песня о нашей с вами стране, переживающей едва ли не самый драматический период своей истории. Закройте глаза и представьте, что люди с Востока и Запада поют ее друг другу. И где-то внутри души, несмотря на все распри каждый хочет собрать этот наш общий поломанный конструктор так, чтобы наступил мир и спокойствие", – добавил Тарас Тополя.

      Смотрите клип группы "Антитела" к песне "LEGO" (видео):

      Текст к песне группы "Антитіла" – "LEGO"

      Котам під хвіст всі плани,
      Зламалась наша любов із реклами.
      Попіл димить після драми,
      І тільки пластик палає між нами.
      Заховай свій останній пазл,
      Не зникай, у фіналі ми знов будем разом.

      Приспів:
      Знав би як, склав би так як треба,
      Це лего, це лего.
      Я злажав, так буває під небом,
      Ми – лего! Лиш лего!
      На цій кухні так пусто без тебе,
      Ми –лего! Ми – лего!
      Хто люби, хто топив сам за себе,
      В цьому лєго, де я, ти, він, вона. 

      Видно це дно океану,
      Від нього ми відштовхнемся ногами.
      Наверх – до світла між нами,
      На самий старт, щоб вернутись до тями.
      Відмотай цей останній кадр,
      Не зникай, у фіналі ми знов будем разом.

      Теги: Музыка Новости Украины LifeStyle Владимир Зеленский Антитела
      Источник: 24 канал
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