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Владимир Зеленский показал свою силовую тренировку: видео

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Известный украинский актер и юморист Владимир Зеленский не планирует тратить свое время на диване, а упорно занимается спортом. Одно из тренировок звезды "Студии "Квартал 95"поразило его поклонников в социальной сети Instagram.

40-летний Владимир Зеленский никогда не жаловался на лишний вес, а даже в костюмах демонстрировал сильное накачанное тело. Однако такая фигура телеведущего и руководителя "Студии "Квартал 95" – следствие упорной работы в тренажерном зале.

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Кадры со своих тренировок Владимир Зеленский публикует в социальной сети, где получает волну восторженных отзывов от поклонников. Последний фрагмент занятия с личным тренером просто поражает: человек уверенно приседает с немалой штангой в руках.

Решил присесть. Отдохнуть,
– с юмором написал Владимир Зеленский.

 

Отметим, что это не единственное силовое упражнение, которое демонстрировал Владимир Зеленский. Актер регулярно качает мышцы с помощью гири и даже показал, как он греб с коллегами-юмористами.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Владимир Зеленский Квартал 95
Источник: 24 Канал
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