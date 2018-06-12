Владимир Зеленский показал свою силовую тренировку: видео

Известный украинский актер и юморист Владимир Зеленский не планирует тратить свое время на диване, а упорно занимается спортом. Одно из тренировок звезды "Студии "Квартал 95"поразило его поклонников в социальной сети Instagram.

40-летний Владимир Зеленский никогда не жаловался на лишний вес, а даже в костюмах демонстрировал сильное накачанное тело. Однако такая фигура телеведущего и руководителя "Студии "Квартал 95" – следствие упорной работы в тренажерном зале.

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Кадры со своих тренировок Владимир Зеленский публикует в социальной сети, где получает волну восторженных отзывов от поклонников. Последний фрагмент занятия с личным тренером просто поражает: человек уверенно приседает с немалой штангой в руках.

Решил присесть. Отдохнуть,

– с юмором написал Владимир Зеленский.

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 11 Чер 2018 р. о 11:05 PDT

Отметим, что это не единственное силовое упражнение, которое демонстрировал Владимир Зеленский. Актер регулярно качает мышцы с помощью гири и даже показал, как он греб с коллегами-юмористами.

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 2 Чер 2018 р. о 12:04 PDT