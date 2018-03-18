Владимир Зеленский поразил поклонников отличной физической формой: видео

Украинский телеведущий и актер Владимир Зеленский, известный по участию в юмористическом коллективе "Квартал 95", показал, как тренируется в спортивном зале.

На Instagram-странице шоу-мэн опубликовал новое видео, на котором видно, как актер поддерживает свою физическую форму.

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Владимир Зеленский отжимается от пола, поднимая гантели. Затем актер качает мышцы рук более тяжелыми гантелями. Тяжелые упражнения он делает под присмотром личного тренера, который заснял кадры в спортивном зале.

Вчера был "Вечерний квартал", а сегодня пора браться за работу,

– в шутку подписал видео Владимир Зеленский.

В стиле юмориста пользователи соцсети комментировали сообщение. "Владимир Александрович скоро так Шварцом (Шварценеггером – ред.) станет", "В дверь "Квартала" не пройдет", "Дядя Вова-супермен", – забавно писали поклонники актера.