Владимир Зеленский примерил необычный образ для съемок фильма: фотофакт

Украинский актер, комик и создатель "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский удивил новым имиджем в фильме "Я, ты, он, она". Свой яркий "лук" он показал на странице в Instagram.

Владимир Зеленский активно работает над созданием украинской комедии с названием "Я, ты, он, она". Киноленту снимают при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Известно, что главные роли в комедии исполняют Владимир Зеленский, Надежда Дорофеева, Евгений Кошевой и литовская актриса Агне Грудите.

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Смешная история про две влюбленные пары уже привлекла внимание тысяч украинцев. Потому Владимир Зеленский решил показать кадры со съемочной площадки, где он предстает в непривычном образе. Известный комик примерил забавные усы и красную повязку, а в его руках виднеется японский меч – катана.

Индийский самурай. Опасен только на фотографии,

– с юмором прокомментировал фото Владимир Зеленский.

Пользователи сети оценили забавное сообщение почти 50 тысячами лайков. Поклонники Владимира Зеленского сравнили его образ с Борисом Бурдой, Павлом Зибровым и даже наркобароном Пабло Эскобаром.