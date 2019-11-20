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      Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве

      62 Читати новину українською
      Зеленский признался, что в детстве мечтал стать пограничником / pravda.vn.ua

      Украинский Президент Владимир Зеленский заверил, что никогда не хотел учиться за границей. В то же время он признался: хотел учиться в Киеве на дипломата. Впрочем, пошутил президент, тогда для парня из Кривого Рога Киев был заграницей.

      Кроме того, в детстве у Владимира Зеленского была мечта стать пограничником, рассказал он во время Всеукраинского форума "Украина растет вместе со мной".

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      Сейчас я не пограничник, но тоже немножечко защищаю наше государство. Поэтому как-то так чуточку совпало,
      – рассказал президент.

      Таким образом Владимир Зеленский принял участие в интерактиве с украинской молодежью в формате "вопрос – ответ – вопрос". Со своей стороны он спросил у молодых людей, что государство может сделать для того, чтобы они не хотели уезжать из страны.

      В ответ девушка Илина подчеркнула, что прежде всего для того, чтобы молодежь хотела учиться в Украине, необходимо увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.

      "Сейчас многие дети не могут позволить себе высшее образование. У меня так и было. Мне посчастливилось завоевать это бюджетное место, но это было очень трудно. Относительно работы – необходимо увеличить зарплаты, ведь они реально очень низкие", – рассказала Илина.

      Также присутствующие на форуме подчеркнули необходимость в уменьшении обобщенных знаний при обучении в университетах, вместо этого увеличив качество и количество практического обучения.

      Участие Владимира Зеленского в молодежном форуме: смотрите видео

       

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      сегодня
      1982
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Президент Украины Дети Дети и несовершеннолетние
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