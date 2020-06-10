Местная власть Одессы пытается найти все причины обвала домов кроме зависящих непосредственно от нее. Главной проблемой часто называют неправильный ремонт внутри квартир.

Однако, все органы, которые должны заниматься реконструкцией, контролем и не давать разрешение на запрещенные строительство и ремонты, как раз и не работают соответствующим образом. Об этом в эфире 24 канала отметил экскурсовод, директор общественной организации "Общество и историческое наследие" Александр Бабич.

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Влияние "бетонных монстров"

По его словам, в Одессе не существует комплексной программы старого исторического фонда, и в городе идет хаотичная застройка новыми большими "бетонными монстрами".

Бабич отметил, что вокруг дома на улице Ясной, обрушившегося ночью 10 июня, есть 3 многоэтажки. Эксперт отметил – он располагает информацией о том, что первые нарушения конструкции этого дома начались тогда, когда рядом строили новые дома. Более того, Бабич напомнил, что обвал на Торговой состоялся именно в тот момент, когда рядом экскаватор копал котлован.

Главные причины

В целом директор общественной организации выделил несколько других главных причин, по которым в Одессе в течение последних месяцев случилось множество обвалов.

Все эти дома были построены более 100 лет назад, а именно в конце XIX – начале XX века.

После этого происходила их варварская эксплуатация. В советское время было много перестроек, когда из больших квартир делали коммуналки.

На сегодня в городе нет программы, которая бы позволяла контролировать, например, состояние крыш, состояние коммуникаций.

Проблема катакомб и состояния дренажной системы. По словам Бабича, под домом, который обвалился 10 июня, есть серьезные вопросы к состоянию дренажной системы, которая проходит параллельно линии склонов и линии моря.

Что известно про обвалы домов в Одессе

9 апреля старинный дом рухнул в центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова. Прохожим в последний момент удалось перебежать дорогу на другую сторону.

7 мая произошел обвал дома по адресу Польский спуск, 9. Сейчас его признали аварийным.

18 мая частично обвалился дом на Торговой – с первого по третий этаж. Пострадавших и жертв там тоже не было. Однако дом практически разрушен, а это памятник архитектуры 1890 года.

21 мая обвалился дом на улице Среднефонтанской. К счастью, жертв и пострадавших не было.

10 июня в 3 ночи произошел обвал дома на улице Ясной. Люди проснулись от треска и стали быстро выбегать, один человек травмирован.

Смотрите видеокомментарий Александра Бабича про "домопад" в Одессе: