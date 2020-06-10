Власть ищет причины, не зависящие от нее, – эксперт об ужасных обвалах домов в Одессе
Местная власть Одессы пытается найти все причины обвала домов кроме зависящих непосредственно от нее. Главной проблемой часто называют неправильный ремонт внутри квартир.
Однако, все органы, которые должны заниматься реконструкцией, контролем и не давать разрешение на запрещенные строительство и ремонты, как раз и не работают соответствующим образом. Об этом в эфире 24 канала отметил экскурсовод, директор общественной организации "Общество и историческое наследие" Александр Бабич.
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Влияние "бетонных монстров"
По его словам, в Одессе не существует комплексной программы старого исторического фонда, и в городе идет хаотичная застройка новыми большими "бетонными монстрами".
Бабич отметил, что вокруг дома на улице Ясной, обрушившегося ночью 10 июня, есть 3 многоэтажки. Эксперт отметил – он располагает информацией о том, что первые нарушения конструкции этого дома начались тогда, когда рядом строили новые дома. Более того, Бабич напомнил, что обвал на Торговой состоялся именно в тот момент, когда рядом экскаватор копал котлован.
Главные причины
В целом директор общественной организации выделил несколько других главных причин, по которым в Одессе в течение последних месяцев случилось множество обвалов.
- Все эти дома были построены более 100 лет назад, а именно в конце XIX – начале XX века.
- После этого происходила их варварская эксплуатация. В советское время было много перестроек, когда из больших квартир делали коммуналки.
- На сегодня в городе нет программы, которая бы позволяла контролировать, например, состояние крыш, состояние коммуникаций.
- Проблема катакомб и состояния дренажной системы. По словам Бабича, под домом, который обвалился 10 июня, есть серьезные вопросы к состоянию дренажной системы, которая проходит параллельно линии склонов и линии моря.
Что известно про обвалы домов в Одессе
- 9 апреля старинный дом рухнул в центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова. Прохожим в последний момент удалось перебежать дорогу на другую сторону.
- 7 мая произошел обвал дома по адресу Польский спуск, 9. Сейчас его признали аварийным.
- 18 мая частично обвалился дом на Торговой – с первого по третий этаж. Пострадавших и жертв там тоже не было. Однако дом практически разрушен, а это памятник архитектуры 1890 года.
- 21 мая обвалился дом на улице Среднефонтанской. К счастью, жертв и пострадавших не было.
- 10 июня в 3 ночи произошел обвал дома на улице Ясной. Люди проснулись от треска и стали быстро выбегать, один человек травмирован.
Смотрите видеокомментарий Александра Бабича про "домопад" в Одессе: