В Комитете избирателей Украины предостерегли власть от использования административного ресурса на местных выборах. Они определили 5 его признаков.

Мотивировали это тем, что многие избиратели используют свои полномочия в политических целях. Об этом сообщили на фейсбук-странице КИУ.

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Справка. Админресурс – это заставлять подчиненных голосовать за себя или другого кандидата, а также приписывать себе достижения, которые, по сути, являются повседневной работой – распределять деньги, направлять их на образование, медицину, пенсии, детские площадки, дороги и тому подобное.

Привлекать к проведению выборов СБУ, Офис Президента, отдельных министерств, местных госадминистраций или других органов власти – тоже является проявлением админресурса. Кроме этого, избирательное законодательство запрещает кандидатам, которые занимают должности в органах государственной власти использовать для работы, связанной с проведением предвыборной агитации, ресурсы по месту работы, а именно:

подчиненных лиц,

служебный транспорт,

связь,

оборудование,

помещения,

и другие объекты.

Представители власти часто делали громкие заявления и рассказывали о своих намерениях, которые могут иметь признаки админресурса. КИУ определил 5 таких признаков админресурса, основываясь на заявлениях власти.

► Выступление Дубинского

Александр Дубинский сделал заявление во время выступления на собрании фракции "Слуги народа" относительно организации праймериз на пост мэра Киева. На собрании присутствовал глава государства. Тогда Дубинский заявил, что обсуждал с Зеленским уголовные дела в отношении Кличко.

А если еще и будут подниматься уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем говорили, я думаю, он (Кличко – 24 канал) не доживет до выборов, он просто сбежит,

– заявил Дубинский.

► Владимир Зеленский

Владимир Зеленский на брифинге 16 июля заявил, что всех кандидатов от "Слуги народа" перед выборами проверит Служба безопасности Украины.

"У нас есть один принцип – мы не можем, действительно, проследить по всей стране. Но у нас есть такой принцип, что все кандидатуры будут проходить безопасностные вещи. И от Службы безопасности мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтобы потом не было сюрпризов", – сказал Зеленский.

► Глава Закарпатской ОГА

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров говорил, что может проверять кандидатов на местные выборы от "Слуги народа" вместе с Офисом Президента.

"Я не сторонник того, чтобы глава ОГА занимался политическим строительством в регионе. Но, конечно, я буду причастен к штабу. Буду проводить некий "шифтинг" людей, которые могут быть токсичными, иметь какой-то негативный бэкграунд, который помешал бы формированию нормального рейтинга партии. Я имею все возможности, чтобы такую ​​информацию получать и передавать ее в Офис Президента", – говорил он.

► Александр Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в одном интервью отмечал, что привлекли Офис Президента и Минцифры к отбору кандидатов в мэры от "Слуги народа".

Есть команда Михаила Федорова и Сергея Трофимова, которая занимается интеграцией всего, что касается регионального развития в одну систему. Они пытаются совместить то от Минрегиона, то от ОП, то с депутатской линии. У них есть интересная идея, суть которой в том, что они много-много людей нашли по определенным параметрам, и мы смотрим на этих людей, с кем-то из них ведем беседы,

– отметил Корниенко.

► Александр Качура

Кроме того, нардеп Качура заявлял, что голоса на праймериз "Слуги народа" в Киеве должны подсчитывать работники Офиса Президента.

По мнению КИУ, все эти заявления можно рассматривать как подготовку к использованию админресурса на местных выборах.



Признаки админресурса / Фото КИУ

К слову, местные выборы намечены на 25 октября 2020 года. Недавно за это проголосовала Верховная Рада, а президент подписал изменения в избирательное законодательство.