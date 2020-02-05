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      Скандальные заявления "слуг народа": в чем причина оговорок

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      Все чаще представители украинской власти жалуются, что их или неправильно поняли, или вырвали слова из контекста. И если раньше жаловались на происки оппонентов, то сейчас это – одна команда. Между тем в соцсетях смеются над чиновниками и советуют создать "министерство опровержений" или хотя бы такую парламентскую комиссию.

      Скандальные заявления украинских политиков

      "Продайте элитную собаку – оплатите газ". Накануне украинское инфопространство буквально взорвало выступление нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря.

      К теме: Нардеп Евгений Брагарь, который посоветовал пенсионерке продать собаку – что о нем известно

      Такие заявления народного депутата вызвали волну возмущения украинского общества. Помолчать ему посоветовала и пресс-служба "Слуги народа". Сам Брагарь написал извинения, мол, его не так поняли и он еще неопытный политик.

      Євгеній Брагар
      Депутат "Слуги народа" Евгений Брагарь

      Гончарук про "Укрзализныцю". Но сногшибательные заявления звучат и на высшем уровне. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу.

      Информация разлетелась мгновенно, так же мгновенно посыпались и опровержения. Немецкий Deutsche Bahn и министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнили, что речь идет только о сотрудничестве, а не продаже или аренде "Укрзализныци".

      Олексій Гончарук
      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

      Заявление Арахамии в Давосе. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отличился на экономическом форуме в Швейцарии. Будто бы заявил, что Украина сворачивает проевропейский вектор, а затем начал оправдываться.

      "Это вырвано из контекста. Или потому что, наверное, моя речь была на английском языке и это все так называемые трудности перевода", – заверил политик.

      Давид Арахамії
      Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

      Эксперты о причинах оговорок

      С чем же связывают такое количество оговорок? Впервые в Украине при власти – такая большая команда, к тому же такая пестрая и молодая. Свое политическое видение она пока только формирует. Поэтому часто по тому или иному вопросу, на который надо среагировать оперативно, просто не имеют единого мнения.

      Нет системного видения. Соответственно, люди бы тогда знали – "точно оговорка, они так не сделают, ла нет, это не соответствует их общей риторике". Когда этого нет, когда никто не знает чего ожидать, тогда все воспринимается как резонанс, – отметил Олег Саакян, политолог.

      Кроме того, в политику зашли новые люди, которые не имели с ней дела. Поэтому дает о себе знать неопытность.

      "Проявляются, простите за каламбур, детские болезни молодой политсилы. Говорят раньше, чем думают. Очень трудно обеспечить единый голос, когда политсила – широкая и разнообразная, в том числе и в идеологическом смысле,", – добавил политолог Владимир Фесенко.


      "Слуга народу" – самая большая политсила в парламенте, в ней – 252 депутата

      Сказывается и недостаток коммуникации между самими ведомствами. Чтобы в дальнейшем избежать двусмысленностей, эксперты советуют больше и добросовестнее работать над единой политической линией. Чтобы команда еще больше не разделилась на разные группы влияния.

      С коммуникациями всегда была проблема, когда ты, собственно говоря, во власти, но сам точно не знаешь, что делаешь и ради чего. Ты можешь разработать что-то разумное в узком кругу, но оно не прорастает,
      – считает общественный деятель Олег Рыбачук.

      А вот что касается коммуникации между ведомствами и министерствами – эксперты советуют улучшать работу пресс-служб и политически взрослеть.

      Отметим, что уже 15 февраля "Слуга народа" проведет большой партийный съезд и обучение своих депутатов: будут обсуждать стратегию для местных выборов.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Слуга народа Евгений Брагар Давид Арахамия
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