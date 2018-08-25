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Власть Японии создаст правила движения для летающих авто: когда заработают "небесные дороги"

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Власть Японии создаст правила движения для летающих авто: когда заработают "небесные дороги"

В Японии создали совет по вопросам летучего транспорта, который в течение ближайших 10 лет должен создать и внедрить правила движения для летающих автомобилей.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации агентства, 21 компания вошла в этот совет. Среди них американская корпорация Boeing, европейский концерн Airbus, а также Toyota, ANA Holdings, Cartivator, Japan Airlines и Uber Technologies.

Правительство Японии окажет соответствующую поддержку для реализации концепции летательных аппаратов,
– отметили в министерстве торговли страны.

В июле японское правительство заявило, что имеет целью развивать общественный летучий транспорт. Первые полеты запланировали на 2020 год. Сначала летающие авто будут использовать во время стихийных бедствий, или в случае повреждения дорог, для того, чтобы перемещать людей между населенными пунктами. По мнению японских властей, летучий общественный транспорт значительно снизит заторы на дорогах.

Первое заседание совета по вопросам летучего транспорта пройдет 29 августа 2018 года, сообщает издание. Как отмечалось, NASA и компания Uber заключили соглашение о сотрудничестве над созданием летающего такси Uber Elevate. Японская автомобильная корпорация Toyota заявила, что поддержит группу инженеров, которые занимаются разработкой воздушного автомобиля.

Теги: Техно Авто Япония
Источник: 24 Канал
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