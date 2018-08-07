Власть Киева будет обозначать законно установленные МАФы специальной голограммой

В Киеве с помощью специальной голограммы планируется обозначать сооружения малых архитектурных форм, которые установлены с соблюдением законодательства.

Об этом сообщает служба "Интерфакс-Украина".

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Специальная голограмма, расположенная, например, на кафе, коляске по продаже напитков или торговой палатке, будет подтверждением законности установки и торговли,

– говорится в сообщении.

По словам разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым соглашениям и позволит повысить уровень контроля обществом, и, при необходимости, контролирующими органами.

"На сегодня пилотный проект реализован на территории парка Партизанской славы в Киеве. Так, по состоянию на начало августа выданы 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 – на объекты сезонной торговли", – сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.

Он отметил, что до конца августа голограммами обеспечат все легально установленные точки мелкорозничной торговли в Киеве.

Пилотный проект по размещению голограмм внедряет коммунальное предприятие "Городской магазин", подчиненное департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Отмечается, что голограммы выдаются на все объекты передвижной и сезонной торговли, право на размещение которых получается на открытых торгах; по которым заключены соответствующие договоры по размещению и по которым уплачены соответствующие деньги.

В госадминистрации заявили, что все самовольно размещенные МАФы подлежат демонтажу.