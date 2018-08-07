11:45
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Власть Киева будет обозначать законно установленные МАФы специальной голограммой

20 Читати новину українською
Законно установленные МАФы Киева будут помечать специальными голограммами
Законно установленные МАФы Киева будут помечать специальными голограммами / Фото из открытых источников

В Киеве с помощью специальной голограммы планируется обозначать сооружения малых архитектурных форм, которые установлены с соблюдением законодательства.

Об этом сообщает служба "Интерфакс-Украина".

Читайте также: В столице идет репетиция парада ко Дню Независимости: подробности

Специальная голограмма, расположенная, например, на кафе, коляске по продаже напитков или торговой палатке, будет подтверждением законности установки и торговли,
– говорится в сообщении.

По словам разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым соглашениям и позволит повысить уровень контроля обществом, и, при необходимости, контролирующими органами.

"На сегодня пилотный проект реализован на территории парка Партизанской славы в Киеве. Так, по состоянию на начало августа выданы 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 – на объекты сезонной торговли", – сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.

Он отметил, что до конца августа голограммами обеспечат все легально установленные точки мелкорозничной торговли в Киеве.

Пилотный проект по размещению голограмм внедряет коммунальное предприятие "Городской магазин", подчиненное департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Отмечается, что голограммы выдаются на все объекты передвижной и сезонной торговли, право на размещение которых получается на открытых торгах; по которым заключены соответствующие договоры по размещению и по которым уплачены соответствующие деньги.

В госадминистрации заявили, что все самовольно размещенные МАФы подлежат демонтажу.

Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
сегодня, 10:01 Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сегодня, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
сегодня, 08:03 Главные новости 6 августа: Костенко прибыл в Украину, в итальянской Болонье мощный взрыв
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 августа, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 августа, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
109 украинцев вылетели из аэропорта Шарджи в направлении Украины
 31 декабря 2016 , 20:58 4
"Отказываюсь бояться": в Кривом Роге состоялся Марш равенства
 22 июля , 12:13
"Шахтер" вернул своего хавбека в Бразилию
 9 ноября 2016 , 20:24
Роналду второй раз подряд признан лучшим спортсменом года в Европе
 28 декабря 2017 , 23:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук