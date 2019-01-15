Власть компрадоров навязывает украинцам бедность, зависимость, эмиграцию и унижения, – Ляшко

На согласительном совете руководства парламента, лидер Радикальной партии выступил с заявлением относительно отчета Международного валютного фонда об Украине и возможного негативного влияния этого документа на экономическую ситуацию в стране.

"МВФ обнародовал отчет об Украине на 111 страниц. Фактически, это пакт о внешнем управлении нашей экономикой. Четкий план, как не дать экономике полностью упасть, но не оставить никакого шанса подняться", – сказал Олег Ляшко.

По мнению политика, в случае реализации этих планов, согласованных с властью международной финансовой институцией, "экономический рост будет полностью заморожен, а ВВП на душу населения и далее будет оставаться одним из самых низких в Европе".

Власть согласилась на все условия, начиная от повышения цен на газ и уменьшения социальных выплат и заканчивая ежедневным отчетом НБУ перед МВФ. Перед украинцами руководители Нацбанка или "Нафтогаза" не отчитывались ни разу, а перед МВФ они будут отчитываться ежедневно. Тот, кто платит, заказывает музыку, как говорят,

– добавил Ляшко.

Также лидер Радикальной партии убежден в бездействии нынешней власти.

"Нынешняя власть компрадоров навязывает украинцам бедность, зависимость, эмиграцию и унижения. Украинцы заслуживают противоположного – развития промышленности, новые рабочие места и перспективу в собственной стране", – завершил лидер РПЛ.

Напомним, что Олег Ляшко недавно предложил повысить минимальную зарплату украинцев до 9 тысяч гривен.