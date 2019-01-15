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      Власть компрадоров навязывает украинцам бедность, зависимость, эмиграцию и унижения, – Ляшко

      18 Читати новину українською
      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / radiosvoboda.org

      На согласительном совете руководства парламента, лидер Радикальной партии выступил с заявлением относительно отчета Международного валютного фонда об Украине и возможного негативного влияния этого документа на экономическую ситуацию в стране.

      "МВФ обнародовал отчет об Украине на 111 страниц. Фактически, это пакт о внешнем управлении нашей экономикой. Четкий план, как не дать экономике полностью упасть, но не оставить никакого шанса подняться", – сказал Олег Ляшко.

      По мнению политика, в случае реализации этих планов, согласованных с властью международной финансовой институцией, "экономический рост будет полностью заморожен, а ВВП на душу населения и далее будет оставаться одним из самых низких в Европе".

      Власть согласилась на все условия, начиная от повышения цен на газ и уменьшения социальных выплат и заканчивая ежедневным отчетом НБУ перед МВФ. Перед украинцами руководители Нацбанка или "Нафтогаза" не отчитывались ни разу, а перед МВФ они будут отчитываться ежедневно. Тот, кто платит, заказывает музыку, как говорят,
      – добавил Ляшко.

      Также лидер Радикальной партии убежден в бездействии нынешней власти.

      "Нынешняя власть компрадоров навязывает украинцам бедность, зависимость, эмиграцию и унижения. Украинцы заслуживают противоположного – развития промышленности, новые рабочие места и перспективу в собственной стране", – завершил лидер РПЛ.

      Напомним, что Олег Ляшко недавно предложил повысить минимальную зарплату украинцев до 9 тысяч гривен.

      Теги: Новости политики Радикальна партія МВФ Олег Ляшко
      Источник: 24 Канал
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