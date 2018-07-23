Власть Львова окажет материальную помощь родственникам погибших в Скниловской катастрофе

Родственникам погибших в Скниловской авиакатастрофе власть Львова выделит материальную помощь к 16 годовщине трагедии.

Об этом информирует пресс-служба городского совета Львова.

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Ко дню памяти жертв и пострадавших на Скниловском аэродроме мы со своей стороны поддерживаем тех людей, которые пострадали или потеряли родных, выплатой материальной помощи. Она составит 2 тысячи гривен каждому,

– отметила заместитель начальника управления социальной защиты львовского Горсовета Леся Дронь.

Так, согласно распоряжению городского председателя Львова, единовременную материальную помощь окажут 48 членам семей погибших в авиакатастрофе. Общая сумма выплат составляет 96 тысяч гривен.

Что такое Скниловская трагедия?

Это авария, которая произошла во время празднования 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины на аэродроме "Скнилов" подо Львовом 27 июля 2002 года. Вследствие падения истребителя Су-27УБ в толпу зрителей погибли 77 человек (среди них 28 детей) и пострадало около 250 человек. По количеству погибших это событие считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников.