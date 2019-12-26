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      Власть на Черкасщине планирует закрыть школу: что может спасти учебное заведение

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      В селе Погибляк Черкасской области местные власти хотят закрыть школу из-за низкой наполненности классов. Сейчас в учебном заведении получают образование лишь 47 детей. Учащихся 5-9 классов планируют перевести в опорные школы. Родители, учителя и ученики возмущены таким чиновничьим решением, ведь детям придется преодолевать километры до соседних сел.

      Ранее по инициативе ОТГ расформировали старшие классы. Теперь ученики 10-11 классов учатся в соседней Бужанской опорной школе.

      Читайте также: Почти 200 школ закрылось в Украине перед началом учебного года

      Учителя и родители обеспокоены таким решением. По словам учительницы Марии Гули, смена места обучения негативно отметится на учениках, ведь детям обычно сложно адаптироваться к новому ученическому и педагогическому коллективу.

      Сами ученики также недовольны перспективой смены школы. Один из учеников рассказал, что в другие учебные заведения будет далеко добираться, поэтому придется очень рано вставать и поздно возвращаться.

      Закриття школи Черкащина
      Средние классы местной школы находятся под угрозой расформирования

      Директор школы Галина Рубан пояснила, что до конца 2019 года Бужанская областная территориальная община еще выделяет финансирование на школу, однако неизвестно, как сложится ситуация в следующем году.

      Мы знаем, что будет, когда школу закроют, ее просто разберут на куски и все,
      – отметила директор школы.

      Глава ОТГ Валентина Стадник отметила, что средства на содержание школы заложены в бюджете, поэтому все зависит от наполненности классов.

      Согласно действующему законодательству должно быть не менее 5 человек в младшем звене, а также не менее 15 – в среднем звене,
      – прокомментировала Валентин Стадник.

      То есть, только заполненные классы могут спасти учебное заведение от закрытия. В Украине школы преимущественно закрывают из-за их малокомплектности. Учащихся таких учебных заведений переводят в опорные школы, которые расположены в соседних населенных пунктах.

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      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Образование
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