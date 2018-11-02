Власть системно грабит украинцев с помощью завышенных тарифов, – Тимошенко

Необоснованные тарифы на коммунальные услуги – это убийственный налог для украинцев.

Об этом сегодня во Львове заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на встрече с предпринимателями области.

"Тарифы на газ, электроэнергию, тепло и воду – это еще один мощный налог на всех людей. И они не могут от этого уклониться. Завтра вам еще в 2 раза повысят – вы никуда деться не сможете", – констатировала Тимошенко.

Завышенные тарифы обескровливают украинские семьи и убивают внутренний рынок, убеждена Юлия Тимошенко.

"Сегодня система тарифов является инструментом получения сверхприбылей для очень узкого круга людей, которые на самом деле имеют доступ к установлению тарифов – это президент и его окружение", – отметила лидер "Батькивщины".

Лидер "Батькивщины" также призвала не верить аргументам власти, что цена на газ устанавливается рыночная и заверила, что ее команда после прихода к власти публично обнародует расчет цены на энергоносители минимум вдвое снизит цену на газ для населения.

"Мы рассчитаем каждую копейку. Заложим 30% рентабельности для развития украинской газодобывающей отрасли и поставим окупаемый для отрасли и посильный для людей тариф. Газ будет 90 долларов за тысячу кубических метров, а не 300, как это есть сегодня", – подчеркнула Тимошенко.