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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Власть так и не поняла основной ошибки. Выводы после первого дня карантина

      -
      Закрытие метро остановило Киев и превратили в сплошной дорожный хаос / the village

      Президент, премьер-министр и мэр Киева, как видно, по-прежнему плохо понимают, что происходит с жизнеобеспечением страны, и не решают проблемы, которые вскрылись за время первого дня полного карантина.

      Проблема 1

      Врачи и медицинский персонал. Медицинским работникам по всей стране надо приезжать на работу и уезжать с работы, при этом они не обеспечены транспортом либо средствами для вызова такси. Многие едут в столицу из пригородов, многие имеют близких стариков и детей, и не рискуют ездить в общественном транспорте. На медиков сейчас падает большая нагрузка, они тратят на дорогу гораздо больше времени из-за остановки общественного транспорта.

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      Решение: Власть обязана обеспечить транспортировку всем сотрудникам медицинских учреждений, которые выполняют наиболее опасную работу. Предоставить развозки или заключить договор с компаниями такси, чтобы закрепить часть машин для перевозки персонала.

      Проблема 2

      Для того, чтобы сидеть дома и заказывать еду, к удивлению президента, правительства и мэра, кто-то должен выполнять массу критически важной работы:

      • перевозить товары и грузы;
      • работать на теплоэлектростанции;
      • ремонтировать машины;
      • убирать отходы и мусор;
      • грузить товары и продавать их в магазинах, аптеках, заправках;
      • обслуживать оборудование для жизнеобеспечения;
      • обслуживать станцию аэрации, канализации и водоснабжение;
      • производить продукты питания и товары для обеспечения режима карантина.

      Решение: Всем этим людям необходим транспорт, чтобы добираться до работы. Власти обязаны обеспечить работу общественного транспорта, открыть метрополитен, чтобы десятки тысяч людей, которые вовлечены в жизнеобеспечение, могли бесперебойно добираться общественным транспортом по своим задачам, а не набиваться в переполненные маршрутки, которые крайне редко ходят. Только в таком случае люди не будут набиваться в транспорт, а смогут находиться на безопасной дистанции.

      Проблема 3

      В группе риска находятся прежде всего люди в возрасте от 60 лет, людей ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих серьезными заболеваниями, которые ослабляют иммунитет, люди младшего возраста, у которых есть проблемы с легкими. Им надо категорически запретить выходить из дома и обеспечить всем необходимым, чтобы это было реально.

      Решение: органы местной власти должны провести поквартирный обход и составить список нуждающихся в помощи. Необходимо обеспечить координацию и оповещение о программах помощи нуждающимся в домашней самоизоляции, чтобы любой гражданин или общественная организация могли также оказывать целевую помощь.

      Проблема 4

      Много людей толпится в магазинах, на рынках и аптеках, передача вирусов не ограничена. Необходимо сократить количество людей в местах общественного пользования, но одним запретом это не решить.

      Решение: выделение часов для посещения магазинов для жителей окрестных домов, контроль очередей и порядка доступа к прилавкам. Во многих странах это обеспечивается с помощью полиции и персонала магазинов. То есть регулирование доступа позволит упорядочить посещение основных мест, где массовая передача вируса возможна.

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      Проблема 5

      Отсутствие средств защиты органов дыхания для обеспечения всех граждан.

      Решение: Необходимо разъяснить людям, что передача респираторных вирусов происходит прежде всего в местах общего пользования. На час-полтора роль маски могут выполнять подручные средства - шарфы, платки, ткань, которые снижают вероятность поражения вирусом (хоть и не исключают), и снижают вероятность что вы сами как вирусоноситель заразите других. Все это после выхода на улицу следует стирать дома. При заходе в место общественного пользования ВСЕ посетители должны быть обязаны закрывать органы дыхание любыми подручными средствами.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Публикации Новости Киева Работа Новое правительство Шмыгаля Виталий Кличко Метро
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