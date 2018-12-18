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      Власть в России захватили темные силы: как Путин может выжать из россиян все, что только можно

      98 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / 24 канал

      Путин делает все возможное для уничтожения жизни как внутри страны, так и за ее пределами. Президент РФ и его друзья намерены выжать все, что только можно из местного населения.

      Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Безумный мир" журналист и политический обозреватель Иван Яковина.

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      По его словам, прежде всего, россиянам повысили пенсионный возраст: они должны всю жизнь работать и платить государству, а на пенсию люди могут выходить мертвыми, чтобы государству не пришлось ничего им платить.

      Для подрыва экономической самостоятельности людей резко повысили налоги. Теперь там все работающие люди платят государству гораздо больше, чем раньше. И неработающие тоже – они платят повышенные акцизы и косвенные налоги. А молодежи запрещают слушать очень популярный в России рэп, поскольку там есть тексты с острым социальным содержанием,
      – отметил Яковина.

      Политический обозреватель сказал, что для максимально быстрого вымирания пожилых людей по всей России закрываются больницы и поликлиники, людям перестают выдавать бесплатные лекарства. "При этом все население должно быть максимально глупым. Для этого в России закрывают массово школы, также Путин предложил закрыть кучу театров", – добавил он.

      Кроме этого по всей стране российские власти создают сеть гигантских мусорных свалок. Они призваны отравлять и уничтожать не только местных жителей, но и природу вокруг себя. При этом россиянам усиленно объясняют, что все это – очень хорошо и правильно. Сам Путин сказал, что ничего хорошего от государства россиянам ждать не следует,
      – заявил Яковина.

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 18 декабря 2018

       

      Теги: Новости России Владимир Путин Новости политики Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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