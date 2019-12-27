Власть Зеленского, обмен пленными, Томос для ПЦУ: 2019 год в фото

В 2019-м украинцы вместе наблюдали за политическими изменениями в стране, радовались спортивным победам и сочувствовали пострадавшим в трагедиях. Фотографии лучше всего помогают запомнить и воспроизвести в памяти ключевые события, эмоции, переживания.

24 канал отобрал для вас 40 главных фотографий 2019 года. Давайте еще раз вспомним, как это было.

Интересно: Главные итоги 2019 года: цифры и события



1 января – Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты / скриншот из видео "95 квартала"



6 января – Украина получила Томос об автокефалии / фото: ВВС



7 февраля – Верховная Рада закрепила в Конституции Украины курс на ЕС и НАТО / фото: "Укринформ"



23 февраля – Певица Maruv выиграла национальный отбор на Евровидение, с этого все скандалы только начинаются / фото: eurovision.ua



26 февраля – Суд посадил в тюрьму на 10 лет Зайцеву и Дронова – виновников смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек / фото: ГолосUA



27 февраля – Паралимпийская сборная Украины победила в медальном зачете на Чемпионате мира / фото: аэропорт "Борисполь"

К слову: Позор "Динамо" и сенсационное поражение Гвоздика: самые громкие неудачи украинцев в 2019 году



10 марта – Дмитрий Пидручный выиграл Чемпионат мира по биатлону / фото: Украинский биатлон



31 марта – Первый тур выборов президента, на фото Олег Ляшко доказывает, что голосовал "не за свиней" / фото: "Радикальная партия"



11 апреля – Первые 38 судей Антикоррупционного суда приняли присягу / фото: 5 канал



19 апреля – Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского / фото: 24 канал



21 апреля – Второй тур выборов президента, Владимир Зеленский повторил "подвиг" Ляшко / фото: GettyImages



25 апреля – Верховная Рада приняла закон о государственном украинском языке, фотография с акции в поддержку закона / фото: "Украинская правда"

Обратите внимание: События, которые потрясли Украину в 2019 году: фото и видео



7 мая – Елена Танасевич стала первой главой Высшего антикоррупционного суда / фото: Лига.net



19 мая – Шахтер обыграл Зарю и досрочно стал чемпионом Украины / фото: Shakhtar.com



20 мая – Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины / фото: ТСН



14 июня – Россия начала выдавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса / фото: "Новая газета"



15 июня – Молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира / фото: GettyImages



22 июня – В Бердичеве попрощались с нардепом Дмитрием Тымчуком, которого 19 июня нашли застреленным / фото: Zhytomyr.Info

Стоит знать: Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м



24 июня – 140 центр спецназначения прошел сертификацию сил быстрого реагирования НАТО, как первое подразделение не члена НАТО / фото: "Радио Свобода"



11 июля – Депутаты 8 созыва на прощание спели гимн Украины под Верховной Радой / фото: скриншот из видео "Радио Свобода"



13 июля – Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла Уимблдон в одиночном разряде, одолев американку Алексу Ноэль / фото: AFP



21 июля – Выборы в Верховную Раду, будущий спикер парламента Дмитрий Разумков поспорил с пожилой женщиной / фото: 24 канал



28 июля – "Динамо" обыграло "Шахтер" и выиграло Суперкубок Украины / фото: ФК "Динамо"



11 августа – Алексей Середа (по центру) в 13 лет стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду / фото: Deepbluemedia

Стоит увидеть: Лучшие мировые кинопремьеры 2019 года, которые стоит посмотреть до конца года



17 августа – Пожар в отеле Токио Стар унес жизни 9 человек / фото из фейсбука



28 августа – Из-за взрыва газа в Дрогобыче обвалился дом, в результате чего погибли 8 человек / фото: Нацполиция



29 августа – Первое заседание Верховной Рады 9 созыва, Дмитрий Разумков стал ее главой, Алексей Гончарук – премьер-министром / фото: Офис Президента



5 сентября – Заработал Высший антикоррупционный суд Украины, фото совместного брифинга Зеленского и главы суда Елены Танасевич / фото: "Апостроф"



7 сентября – Большой обмен пленными между Украиной и Россией, домой вернулись 24 военных моряка и 11 политических пленников / фото: 24 канал

К слову: Топ чиновников 2019 года: самые громкие назначения Зеленского



25 сентября – Американский президент Дональд Трамп принял украинского Владимира Зеленского, первому как раз планируют объявлять импичмент после разговора со вторым / фото: ОПУ



4 октября – Премьер-министр Алексей Гончарук в Верховной Раде представил 5-летний план действий правительства технократов / фото: Кабинет Министров



10 октября – Президент Украины Владимир Зеленский провел самую длинную 14-часовую пресс-конференцию / фото: GettyImages



14 октября – по Украине распространяются акции "Нет капитуляции!", направленные против согласования "формулы Штайнмайера" / фото: "Википедия"



14 октября – Сборная Украины в Киеве обыграла Португалию и вышла в Евро-2020 / фото: Украинская ассоциация футбола



25 октября – Национальный банк Украины ввел в обращение купюру номиналом в 1 тысячу гривен / фото: НБУ

Интересно: Рейтинги-2019: как менялась популярность ведущих политиков



15 ноября – На складах боеприпасов возле Балаклеи произошли взрывы, погибли трое военных / фото: "Главком"



18 ноября – После освобождения военнопленных моряков Россия вернула Украине и захваченные корабли, остался единственный вопрос – где унитазы? / фото: "Украинская правда"



4 декабря – Снова Одесса, снова пожар, на этот раз в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате чего погибли 16 человек / фото: "Репортер"



9 декабря – Возобновление переговоров о завершении войны на Донбассе в нормандском формате / фото: Офис президента



12 декабря – МВД назвало и сразу же задержало 5 подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета / фото: МВД