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      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Власть Зеленского, обмен пленными, Томос для ПЦУ: 2019 год в фото

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      Главные фото 2019 года / колаж 24 канала

      В 2019-м украинцы вместе наблюдали за политическими изменениями в стране, радовались спортивным победам и сочувствовали пострадавшим в трагедиях. Фотографии лучше всего помогают запомнить и воспроизвести в памяти ключевые события, эмоции, переживания.

      24 канал отобрал для вас 40 главных фотографий 2019 года. Давайте еще раз вспомним, как это было.

      Интересно: Главные итоги 2019 года: цифры и события

      Зеленський заявив, що йде у президенти
      1 января – Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты / скриншот из видео "95 квартала"

      Україна отримала Томос про автокефалію
      6 января – Украина получила Томос об автокефалии / фото: ВВС

      Рада схвалила курс на ЄС і НАТО
      7 февраля – Верховная Рада закрепила в Конституции Украины курс на ЕС и НАТО / фото: "Укринформ"

      Нацвідбір на Євробачення, Maruv
      23 февраля – Певица Maruv выиграла национальный отбор на Евровидение, с этого все скандалы только начинаются / фото: eurovision.ua

      ДТП у Харкові, вирок Зайцевій і Дронову
      26 февраля – Суд посадил в тюрьму на 10 лет Зайцеву и Дронова – виновников смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек / фото: ГолосUA

      паралімпійська збірна, чемпіонат світу
      27 февраля – Паралимпийская сборная Украины победила в медальном зачете на Чемпионате мира / фото: аэропорт "Борисполь"

      К слову: Позор "Динамо" и сенсационное поражение Гвоздика: самые громкие неудачи украинцев в 2019 году

      Дмитро Підручний виграв Чемпіонат світу
      10 марта – Дмитрий Пидручный выиграл Чемпионат мира по биатлону / фото: Украинский биатлон

      вибори президента, Ляшко показав бюлетень
      31 марта – Первый тур выборов президента, на фото Олег Ляшко доказывает, что голосовал "не за свиней" / фото: "Радикальная партия"

      Антикорупційний суд, судді склали присягу
      11 апреля – Первые 38 судей Антикоррупционного суда приняли присягу / фото: 5 канал

      дебати кандидатів, Петро Порошенко, Володимир Зеленський
      19 апреля – Дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского / фото: 24 канал

      вибори президента, другий тур, Зеленський
      21 апреля – Второй тур выборов президента, Владимир Зеленский повторил "подвиг" Ляшко / фото: GettyImages

      Рада схвалила закон про мову
      25 апреля – Верховная Рада приняла закон о государственном украинском языке, фотография с акции в поддержку закона / фото: "Украинская правда"

      Обратите внимание: События, которые потрясли Украину в 2019 году: фото и видео

      Олена Танасевич, голова антикорупційного суду
      7 мая – Елена Танасевич стала первой главой Высшего антикоррупционного суда / фото: Лига.net

      Шахтар, чемпіонат України
      19 мая – Шахтер обыграл Зарю и досрочно стал чемпионом Украины / фото: Shakhtar.com

      Зеленський склав присягу, президент України
      20 мая – Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины / фото: ТСН

      російські паспорти, ОРДЛО
      14 июня – Россия начала выдавать свои паспорта жителям оккупированного Донбасса / фото: "Новая газета"

      молодіжна збірна України, чемпіонат світу
      15 июня – Молодежная сборная Украины по футболу стала чемпионом мира / фото: GettyImages

      Дмитро Тимчук, похорон
      22 июня – В Бердичеве попрощались с нардепом Дмитрием Тымчуком, которого 19 июня нашли застреленным / фото: Zhytomyr.Info

      Стоит знать: Потери года: кто из выдающихся личностей умер в 2019-м

      сертифікаці НАТО, 140 центр спецпризначення
      24 июня – 140 центр спецназначения прошел сертификацию сил быстрого реагирования НАТО, как первое подразделение не члена НАТО / фото: "Радио Свобода"

      Верховна Рада 8 скликання, гімн
      11 июля – Депутаты 8 созыва на прощание спели гимн Украины под Верховной Радой / фото: скриншот из видео "Радио Свобода"

      Дарія Снігур, перемога на Вімблдоні
      13 июля – Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла Уимблдон в одиночном разряде, одолев американку Алексу Ноэль / фото: AFP

      вибори до Ради, Дмитро Разумков
      21 июля – Выборы в Верховную Раду, будущий спикер парламента Дмитрий Разумков поспорил с пожилой женщиной / фото: 24 канал

      Динамо, Суперкубок України
      28 июля – "Динамо" обыграло "Шахтер" и выиграло Суперкубок Украины / фото: ФК "Динамо"

      Олексій Середа
      11 августа – Алексей Середа (по центру) в 13 лет стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду / фото: Deepbluemedia

      Стоит увидеть: Лучшие мировые кинопремьеры 2019 года, которые стоит посмотреть до конца года

      пожежа в готелі
      17 августа – Пожар в отеле Токио Стар унес жизни 9 человек / фото из фейсбука

      Дрогобич, вибух газу, обвал будинку
      28 августа – Из-за взрыва газа в Дрогобыче обвалился дом, в результате чего погибли 8 человек / фото: Нацполиция

      відкриття Верховної Ради, Зеленський в Раді
      29 августа – Первое заседание Верховной Рады 9 созыва, Дмитрий Разумков стал ее главой, Алексей Гончарук – премьер-министром / фото: Офис Президента

      Зеленський, Танасевич, антикорупційний суд
      5 сентября – Заработал Высший антикоррупционный суд Украины, фото совместного брифинга Зеленского и главы суда Елены Танасевич / фото: "Апостроф"

      обмін полоненими, Олег Сенцов
      7 сентября – Большой обмен пленными между Украиной и Россией, домой вернулись 24 военных моряка и 11 политических пленников / фото: 24 канал

      К слову: Топ чиновников 2019 года: самые громкие назначения Зеленского

      Зеленський і Трамп
      25 сентября – Американский президент Дональд Трамп принял украинского Владимира Зеленского, первому как раз планируют объявлять импичмент после разговора со вторым / фото: ОПУ

      Олексій Гончарук, план дій уряду
      4 октября – Премьер-министр Алексей Гончарук в Верховной Раде представил 5-летний план действий правительства технократов / фото: Кабинет Министров

      пресмарафон Зеленського
      10 октября – Президент Украины Владимир Зеленский провел самую длинную 14-часовую пресс-конференцию / фото: GettyImages

      На капітуляції
      14 октября – по Украине распространяются акции "Нет капитуляции!", направленные против согласования "формулы Штайнмайера" / фото: "Википедия"

      Україна - Португалія, вихід на Євро
      14 октября – Сборная Украины в Киеве обыграла Португалию и вышла в Евро-2020 / фото: Украинская ассоциация футбола

      купюра в 1 тисячу гривень
      25 октября – Национальный банк Украины ввел в обращение купюру номиналом в 1 тысячу гривен / фото: НБУ

      Интересно: Рейтинги-2019: как менялась популярность ведущих политиков

      вибухи у Балаклії
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Деньги Футбол Динамо Новости политики Обмен пленными Теннис Гривна Новости биатлона Нормандская встреча 2019 Евровидение 2019 Православная церковь Украины Томос Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Алексей Гончарук Встреча Трампа и Порошенко Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа Дональд Трамп Дмитрий Тимчук Российские паспорта на Донбассе Украинский язык Антикоррупционный суд Олег Ляшко Петр Порошенко Шахтер Дмитрий Пидручный ДТП в Харькове MARUV Верховная Рада Владимир Зеленский Чемпионат мира U-20 Евро-2020 Итоги 2019 Убийство Павла Шеремета Украинские моряки в плену Сборная Украины по футболу Дмитрий Разумков
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