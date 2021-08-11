Также на заседании Кабмин согласовал назначение Олега Клименчукова заместителем главы Сумской ОГА. Также правительство согласовало еще более 10 новых кадровых изменений.

Заметьте Глава Харьковской ОГА могла вести бизнес в оккупированном Крыму, – расследование

Кабмин согласовал увольнение Айны Тимчук

Кабмин согласовал увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской ОГА,

– говорится в сообщении.

Издание "Суспільне" сообщило, что увольнение Тимчук подтвердила пресс-секретарь Кабмина Виктория Пода. Более того, заместитель главы Харьковской ОГА Антон Деньгуб сказал, что "ждут указа президента". Другой заместитель Роман Семенуха сказал, что ему "неизвестны причины отставки".

Кстати, журналисты писали, что Айна Тимчук в 2015 году якобы оформила доверенность на своего мужа Андрея Тимчука ради продажи ее отеля "Астория" в оккупированном Крыму, что использовала оккупационная власть.

Кабимин принял новые решения по кадрам

Также уволили Николая Кизима с должности первого заместителя министра образования и науки Украины и Андрея Витренко с должности заместителя министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции.

Правительство также приняло решение о 3 новых назначениях:

Андрей Витренко стал первым заместителем министра образования и науки Украины;

Игорь Бондаренко – заместителем министра внутренних дел Украины;

Александр Камышин – исполняющим обязанности главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога".

Более того, правительство определило утратившим силу решение о временных возложениях исполнения обязанностей:

главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога" на Ивана Юрика;

члена правления этой организации Николая Иванинова.

Кабмин определил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А":

главу Госинспекции энергетического надзора Руслана Слободяна;

первого заместителя главы Госслужбы по вопросам труда Игоря Дегнеру;

заместителя главы Госслужбы спецсвязи и защиты информации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жоры;

Однако, Кабмин не определил победителя конкурса на должность первого заместителя главы Госрезерва.